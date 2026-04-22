Amico Medico diventa ETS: nuovo polo per innovazione sanitaria in Abruzzo

REGIONE – Mettere in rete professionisti, ricercatori e specialisti della sanità per sostenere l’innovazione nei sistemi pubblici e privati: è con questa missione che rinasce “Amico Medico”, ora ufficialmente riconosciuta come Ente del Terzo Settore (ETS).

L’associazione, già attiva nel 2010, riparte con un nuovo direttivo guidato da Claudio D’Amario, ex direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

Accanto a lui operano:

Paolo Angelucci, commercialista, tesoriere

Alessandro della Sciucca, gastroenterologo, vicepresidente

Marzia Nieddu, biologa molecolare

Ciro Montemitro, esperto in medicina legale

Nove gruppi di lavoro per innovare la sanità abruzzese

L’associazione si articola in nove aree tematiche, dalla chirurgia oncologica alla medicina preventiva, dalla robotica alla telemedicina, fino alla diagnostica avanzata, alla medicina di genere, alla sostenibilità, alla formazione e alla comunicazione istituzionale.

Il programma prevede nove incontri pubblici, aperti a cittadini, operatori sanitari e mondo produttivo, con cadenza annuale fino al 2028. Il primo appuntamento è fissato per settembre 2026.

Un Comitato scientifico di alto profilo

A supportare Amico Medico c’è un Comitato scientifico composto da figure di rilievo nazionale:

per la Chirurgia oncologica: Achille Lococo, Claudio Caporale, Maurizio Rosati, Paolo Pompa, Pierluigi Di Sebastiano, Marino Nardi

per la Medicina preventiva: Graziella Soldato, Giustino Parruti, Sabrina Di Pillo, Franco Caracciolo, Gianfranco Ricci

per la Robotica: Leonardo Mastropasqua, Ettore Colangelo

per Formazione e ricerca: il Rettore Liborio Stuppia, Rachele Ciccocioppo, Camillo D’Arcangelo, Valentina Tomassini

per la Diagnostica e l’AI: Umberto Benedetto, Vincenzo d’Egidio, Massimo Di Marco, Mariangela Spezzaferro, Maurizio Fuschi, Sofia Chiatamone

per la Sostenibilità: Massimo Sargiacomo, Ebron D’Aristotile

per la Medicina di genere: Franca Giampietro, Paolo Noccioli, Simone Giancristofaro

D’Amario: “Porteremo in Abruzzo competenze ultraspecialistiche”

Con il riconoscimento ETS, Amico Medico potrà accedere a bandi europei, al 5 per mille e a nuove forme di finanziamento.

Il presidente Claudio D’Amario sottolinea l’obiettivo strategico: «Potremo portare in Abruzzo professionisti ultraspecializzati e giovani ricercatori in settori emergenti come data management, ingegneria gestionale e biotecnologie. Amico Medico vuole essere un supporto e uno stimolo per i nuovi orizzonti della medicina moderna».