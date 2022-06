Stefano Sabatini trio e Max Ionata in concerto per Pescara Jazz

Dalle note raffinate del piano di Stefano Sabatini Trio al sax graffiante di Max Ionata, il Pescara Jazz coinvolge e fa sognare

PESCARA – Dopo il sold out della prima serata della cinquantesima edizione del Pescara Jazz & Songs, festival organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, con la direzione artistica di Angelo Valori, giovedì 16 giugno, nella splendida location dell’Arena del porto turistico, è in programma un doppio appuntamento che si aprirà sulle note raffinate dello Stefano Sabatini trio per chiudersi con la voce calda e graffiante del sax di Max Ionata.

Stefano Sabatini è senza dubbio uno dei migliori pianisti italiani, dallo stile moderno ma intriso della migliore tradizione jazzistica. Con il suo trio, composto da Dario Rosciglione al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria, proporrà sia brani originali che “canzoni” rivisitate. Dal vivo l’artista conferma, oltre alle sue doti pianistiche, anche quelle di compositore sensibile e ispirato, con brani in grado di esprimere sensazioni robuste oppure sognanti e introspettive. Il grande gusto per la melodia, poi, rende la sua musica assolutamente comunicativa e coinvolgente. Nel repertorio del concerto diversi brani tratti dall’ultimo album intitolato Heart & Soul, in cui la purezza del suono si unisce all’essenzialità.

L’appuntamento proseguirà poi con Max Ionata, considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea, che in pochi anni ha conquistato l’approvazione della critica e del pubblico, riscuotendo sempre grandi successi sia in Italia che all’estero.

Da un progetto comune di Max Ionata e Bebo Ferra, ispirato alla tradizione jazzistica dei quartetti con sax tenore e chitarra, è nato il quartetto “Reed and Strings” che vede la presenza di un fuoriclasse come Paolino Dalla Porta al contrabbasso e del giovane ma promettente talento della batteria Pasquale Fiore.

Max Ionata sa come catturare l’attenzione dell’ascoltatore, il suo timbro è fortemente deciso e il suo fraseggio mostra una grande personalità, con straordinarie idee e sensibilità nell’interpretazione. È un’artista vulcanico e sa giocare con la fantasia e l’abilità che lo contraddistinguono, ma soprattutto sa rendere godibile ogni interpretazione.

La straordinarietà del concerto si deve anche ai musicisti che lo accompagnano, tutti meravigliosamente amalgamati, che interagiscono riuscendo a creare un equilibrio perfetto tra dinamismo e leggerezza.