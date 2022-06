A Lucoli presentazione de “Il forno delle streghe” di Linda Corsaletti

Il nuovo libro di Linda Corsaletti sarà presentato il 18 giugno presso la Baita – Caseificio Di Carlo di Lucoli

LUCOLI – Si svolge Sabato 18 Giugno 2022, alle ore 18:00, presso la Baita – Caseificio Di Carlo – a Lucoli (AQ), l’interessante incontro di presentazione del libro Il forno delle streghe, di Linda Corsaletti – Di Leandro Editore.

Il testo, una storia vera, racconta della vita di Camilla, che da bimba vispa, sensibile e molto intelligente, ‘avverte’ e capta segnali di devianza, negli abusi subiti. Camilla, in un procedere di intuito e capacità di ragionare fuori dal comune, da adulta si riscatta, diventa un’affermata criminologa e decide di raccontare la sua storia per sensibilizzare le giovani generazioni e le famiglie a parlare, a dare ascolto ai segnali, soprattutto a non farsi intimorire.

Accade cosi che un’esperienza forte e negativa, come quella che può essere un abuso verso un minore, diventa un seme germogliato dopo anni di lavoro su se stessa e studi, per aiutare gli altri, un esempio di riscatto dalla vita, con un finale inaspettato e costellato di successi lavorativi.

Partecipano all’incontro, in un luogo cosi particolare, oltre all’autrice, il Sindaco di Lucoli – Dott. Valter Chiappini e il Prof. Enrico Perilli – Psicologo.

Ingresso libero, gradita la prenotazione a lindacorsaletti78@gmail.com