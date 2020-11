Stefano Di Renzo nuovo Coordinatore Provinciale di Chieti del Popolo della Famiglia

Attivista da oltre 10 anni nel Movimento della Vita, ha sempre voluto dedicarsi alla difesa dei valori della vita e della famiglia

CHIETI – Stefano Di Renzo è il nuovo Coordinatore Provinciale di Chieti del Popolo della Famiglia. 40 anni, infermiere presso la ASL Lanciano Vasto Chieti, teatino da diverse generazioni, da sempre attivo nella politica locale nell’area moderata del centro destra.

Attivista da oltre 10 anni nel Movimento della Vita, ha sempre voluto dedicarsi alla difesa dei valori della vita e della famiglia. Dal 2010 al 2015 è stato componente del CdA di Chieti Solidale.

Ametà degli anni 2010 ha aderito al Nuovo Centro Destra diventandone il Coordinatore Cittadino di Chieti. Lascia dopo un anno circa, in forte dissenso con le politiche nazionali adottate dal partito, soprattutto in ambito valoriale, totalmente opposte alle idee fondative del soggetto politico stesso.

Attivo da molti anni nello sport cittadino, riveste il ruolo di Direttore Generale del Città di Chieti, società di Futsal e Calcio, distintasi negli ultimi anni per i meriti sportivi che hanno portato lustro alla città anche a livello nazionale.

Stefano Di Renzo ringrazia per la fiducia “tutti gli amici del Popolo della Famiglia, i coordinatori Regionali Diego Ciancetta, Rocco Cipollone, Federica Lupi, e naturalmente il Coordinatore Nazionale Mirko De Carli. Dopo l’intensa campagna elettorale vissuta qui a Chieti, ci sono adesso importanti appuntamenti ai quali dobbiamo prepararci soprattutto per far conoscere sempre di più sul territorio la proposta valoriale, di idee e visione della società del Popolo della Famiglia”.

Il Popolo della Famiglia, continuando il suo percorso di crescita e sviluppo territoriale con il nuovo Coordinatore Provinciale Stefano Di Renzo, ha l’obiettivo di coinvolgere nuovi iscritti attivi e simpatizzanti per radicarsi in tutto il territorio teatino, ed essere presenti nelle prossime competizioni elettorali del 2021.