Il Borgo di Campli protagonista su Rai 3: domani al Kilimangiaro

Il sindaco Agostinelli: “Siamo molto soddisfatti dell’attenzione nazionale conquistata dal nostro borgo. La nostra competizione l’abbiamo già vinta”

CAMPLI – Su Rai 3 è la volta di Campli. Sarà in onda domani, domenica 15 novembre, infatti, la puntata de “Alle falde del Kilimangiaro” che vedrà protagonista Campli nell’ambito della competizione “Il Borgo dei Borghi”. La trasmissione, condotta da Camila Raznovich, andrà in onda a partire dalle ore 16:30 per raccontare storia, tradizioni e personaggi del luogo.

Campli, il borgo della Scala Santa, è l’unico comune abruzzese appartenente al club de “I Borghi più belli d’Italia” ad essere stato selezionato in rappresentanza dell’intera regione. Campli arriva su Rai 3 dopo aver registrato, questa estate, un aumento di visitatori dell’83% rispetto all’estate 2019.

“Siamo molto soddisfatti dell’attenzione nazionale conquistata dal nostro borgo. La nostra competizione l’abbiamo già vinta” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli che aggiunge: “È il risultato di un grande lavoro di promozione del territorio svolto dall’amministrazione comunale, in particolare dalla consigliera delegata, Melissa Galli, con il supporto prezioso dell’Ufficio Turistico. Passata la pandemia si tornerà a viaggiare e a scoprire i tesori dell’Italia più nascosta. Siamo al lavoro per essere pronti ad intercettare di nuovo flussi di turisti e visitatori” conclude.