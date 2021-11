Start Cup Abruzzo, tutti i premiati della terza edizione

Va a Snaptech il premio per la migliore Idea di Impresa Innovativa per la produzione di nanoparticelle da impiegare in campo medico, industriale e ambientale

REGIONE – Bilancio straordinario per la terza edizione di Start Cup Abruzzo, la business competition rivolta a StartUp e SpinOff universitari, organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dall’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara insieme al PID – Punto Impresa Digitale Chieti Pescara e dall’Associazione Innovalley, con il coinvolgimento degli Atenei e dei Centri di Ricerca abruzzesi e con Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell’Economia e Abruzzo Sviluppo, in qualità di partner istituzionali.

La Finale della competizione sì è svolta ieri nell’ambito di Visionaria, l’Adriatic Innovation Forum della Camera di Commercio di Chieti Pescara con l’assegnazione dei tre Premi finali messi a disposizione dall’Ente Camerale, per un valore complessivo di €. 20.000,00, e dei Naming Prize da parte degli sponsor.

Il premio di €. 10.000,00 per la Migliore Idea di Impresa Innovativa è andato a SNAPTECH, SpinOff dell’Università dell’Aquila e al suo progetto per la produzione sostenibile e la commercializzazione di nanoparticelle da impiegare in campo medico, industriale, ambientale, nel settore edile e del restauro.

Il premio per la Migliore StartUp Abruzzese (€. 5.000,00) è andato a REWIND con il suo Diskover, sistema di retroazione controllata basato su meccanismi di intelligenza artificiale così da migliorare la competitività aziendale. Il premio per la Migliore SpinOff Abruzzese (€ 5.000,00) a FLOWFORLIFE LAB, SpinOff di prossima costituzione presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, per lo sviluppo di un marchio “antibiotic safe”, indice di sicurezza alimentare ed ambientale, basato sull’utilizzo di un test di screening innovativo e rapido che consente di evidenziare la presenza di antibiotici nelle matrici alimentari potenzialmente contaminate.

Con questa edizione, l’Abruzzo partecipa per il terzo anno consecutivo al PNI – Premio Nazionale dell’Innovazione che annualmente si svolge nelle regioni aderenti al PNICube, l’associazione che riunisce Università e Incubatori universitari italiani.

Oltre a FLOW FOR LIFE LAB, sono stati scelti per rappresentare l’Abruzzo all’evento nazionale in programma a Roma – Università di Tor Vergata, tra il 30 novembre e il 3 dicembre, TEEMA – Tools for ElectroMagnetic Analysis, che ha realizzato un innovativo software per l’analisi elettromagnetica di sistemi complessi; GSCP™ Gunpowder Smart Care Platform, che vuole migliorare la vita dei pazienti, con telemedicina e le più attuali tecnologie d’interazione (Ai, chatbot, riconoscimento vocale, ecc.), arricchendo nel tempo i paradigmi dell’Assistenza Domiciliare Integrata; GROWr, che ha progettato un innovativo sistema di coltura indoor che intende coniugare le più moderne tecnologie idroponiche con le opportunità offerte da robotica e intelligenza artificiale, per arrivare a produrre cibo e prodotti biologici e sostenibili, accorciando le supply chain dell’alimentare.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever “Ringrazio Innovalley e il suo direttore Federico Fioriti per aver risposto al nostro invito di inserire questa gara nel programma Visionaria: ha così dimostrato che, unendo le forze, è possibile raggiungere risultati aldilà di ogni aspettativa e a beneficio del nostro territorio. Sono arrivati ben 33 progetti: una risposta assolutamente sorprendente ed imprevedibile che ci conferma quanto l’Abruzzo sia audace, innovativo e talentuoso. Abbiamo coinvolto tutte le Università superando le logiche territoriali che limitavano le idee in confini fittizi. Abbiamo fatto sistema, mettendo insieme enti ed associazioni, ricercatori, docenti e studenti. Stiamo portando avanti una visione nuova delle cose, che offre risposte a questioni annose o improvvise, che mette la marcia all’innovazione, a beneficio del sistema economico e della collettività”.

“Ieri è stato un giorno importante per noi, perché abbiamo dimostrato la forza del nostro Ecosistema dell’Innovazione capace di mettere insieme i principali attori istituzionali, economici, finanziari, del mondo associativo e della ricerca presenti nella regione e non solo – ha sottolineato Federico Fioriti, General Manager di Innovalley – Abbiamo raggiunto un risultato davvero straordinario sia sul piano quantitativo che qualitativo con progetti che stanno stimolando l’attenzione di interlocutori strategici, come dimostrano i Naming Prize da parte dei partner e degli sponsor di StartCup che hanno individuato ben 15 progetti meritevoli. Presenteremo al PNI-Premio Nazionale per l’Innovazione i quattro progetti che sono più in linea con le attuali tendenze in campo tecnologico, progetti che stanno apportando al sistema italiano un grandissimo valore aggiunto. Ci prepariamo a vivere il prossimo anno l’edizione clou della competizione alla quale cercheremo di dare una visibilità ancora più ampia”.

Insieme a Camera di Commercio, Agenzia di Sviluppo e Innovalley, diverse realtà hanno scelto di accompagnare questa iniziativa sostenendo le startup in competizione con i loro Naming Prize: Ramses Group, società di consulenza alle imprese per l’accesso alla finanza agevolata; BoostAbruzzo, associazione di professionisti expat abruzzesi mossi dal desiderio di condividere con il territorio esperienze internazionali per promuovere imprenditoria, creatività e innovazione in Abruzzo; Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, Centro di alta specializzazione nelle neuroscienze, con una struttura ospedaliera d’avanguardia integrata con un hub di ricerca sperimentale e un polo di innovazione; Comune di Tollo in qualità di membro della Rete dei Comuni Sostenibili, associazione nata da un progetto di Ali, Leganet e Città del Bio, per far sì che le città e i comuni possano contribuire al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e dei traguardi del BES; BelieveNStart, piattaforma di consulenza e di Equity Investing che investe in aziende di diversi settori, concentrandosi su startup ad alto contenuto di innovazione e PMI con un grande potenziale di crescita; Archangel Adventure, società specializzata in pre-seed e seed investment, nata dall’iniziativa di manager di società multinazionali leader nella consulenza, nell’innovazione digitale e in altri settori; GreenHillAdvisory, società di consulenza che affianca le aziende innovative e gli imprenditori ambiziosi per l’ottenimento di contributi pubblici, attrazione investimenti privati e la partecipazione alle gare pubbliche.

E infine un grazie agli altri sponsor che con il loro supporto hanno contribuito al successo della manifestazione: BluHub, attiva nello sviluppo di molteplici realtà produttive innovative in settori economici e industriali strategici in grado di competere in Italia e nel mondo e Starting Finance Club Pescara, unità locale del network Starting Finance, la più grande community italiana di appassionati under 30 del settore economico-finanziario.