Stagione Teatro Ragazzi 2019/2020 del Florian Metateatro

PESCARA – Presentata oggi in Comune la stagione 2019/2020 della rassegna del teatro ragazzi promossa dal Florian Metateatro. La stagione si articolerà in 9 spettacoli tutti nell’Auditorium Flaiano e presentati nella fascia pomeridiana della domenica alle ore 17.00 con il primo spettacolo che andrà in scena il 20 ottobre. Ai pomeriggi viene aggiunto l’appuntamento delle matinèe repliche per le scuole della città che partecipano numerose a un’iniziativa che si ripete ormai da tanti anni e ha sempre trovato molto successo di pubblico.

Alla conferenza stampa erano presenti il Vicesindaco Gianni Santilli, la direttrice artistica del Florian Giulia Basel, Flavia Valoppi Emanuela D’Agostino e Isabella Micati responsabili del settore ragazzi del Florian.

Il Vicesindaco ha evidenziato l’ormai pluriennale offerta del Florian nel cartellone teatrale cittadino, una presenza che ormai rappresenta una vera e propria istituzione nella storia culturale di Pescara oltre a un punto di riferimento essenziale per le scuole.

Giulia Basel ha illustrato il programma ricordando che gli spettacoli sono a pagamento ad un costo di 6 euro l’uno (ma sono previsti dei piccoli abbonamenti).

Flavia Valoppi ha illustrato alcuni degli spettacoli presenti in cartellone precisando che le compagnie teatrali presenti in programma sono tutte specializzate nel settore ragazzi. Gli spettacoli attingono spesso alle fiabe tradizionali e poi rielaborate tenendo presente le nuove dinamiche sociali dell’infanzia.

Isabella Micati ha sottolineato infine la produzione del Florian che da anni mette in scena alcuni spettacoli che trovano sempre grande riscontro nei cartelloni di teatro per ragazzi di tutta Italia.