Giornata delle Protezione civile per gli studenti della Delfico

MONTESILVANO – Nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione civile, per la diffisione della cultura della prevenzione, si è svolta questa mattina a Montesilvano, in piazza Marconi presso l’Istituto Comprensivo Troiano Delfico, una esercitazione con la partecipazione delle organizzazioni volontarie di soccorso e assistenza quali la Protezione civile Montesilvano, Misericordia e 118 S.U.E.M. Pescara. Durante l’iniziativa sono state messe in atto varie prove di evacuazione in caso di terremoto e in altre situazioni di emergenza. Interessati oltre 200 studenti dei tre ordini scolastici (scuola materna, elementari e medie).

“Abbiamo risposto all’evento nazionale promossso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – afferma il vice sindaco Paolo Cilli – impegnando nell’esercitazione un istituto comprensivo della nostra città. Un evento che si collegherà all’evento che stiamo organizzando per il 4 novembre con tutte le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato, che coinvolgerà le scuole locali. Nella giornata di oggi abbiamo voluto il lavoro svolto dagli operatori della protezione civile. Una bella prova per i bambini che hanno risposto alla nostra iniziativa con grande entusiasmo e partecipazione. Ripeteremo questa esperienza per spiegare ai ragazzi il ruolo e il valore delle associazioni di volontariato e della protezione civile”.

“Le prove di evacuazione – spiega il consigliere comunale Lorenzo Silli – hanno anche lo scopo di verificare l’efficacia delle procedure aziendali ed “allenare” tutto il personale coinvolto a fronteggiare una situazione di emergenza, in modo da rendere “automatico” e quanto più sicuro possibile il comportamento di ciascuno in caso di reale situazione di pericolo”.

“I bambini – dice il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Troiano Delfico Vincenza Medina – hanno compiuto due prove di evacuazione dei nostri plessi, la Protezione civile e la Miserircordia hanno simulato delle prove attraverso una dimostrazione e con un manichino hanno messo in atto un’altra esercitazione di primo soccorso. Gli alunni delle varie sclassi hanno partecipato con attenzione e allo stesso tempo hanno appreso concretamente come comportarsi in caso di calamità naturali. Esercitazioni utili che i più piccoli attraverso il gioco hanno potuto imparare”.