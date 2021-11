Stagione concertistica di musica da camera: date di novembre e dicembre

GIULIANOVA – Saranno all’insegna della musica, gli ultimi fine settimana di novembre ed il primo di dicembre. Tre le date, infatti, della “Stagione concertistica da camera” in ricordo di Padre Serafino, patrocinata dall’ Amministrazione comunale e a cura delle associazioni “Gaetano Braga” e “I Sinfonici”. Il primo appuntamento è per domenica, 21 Novembre, alle 18.30, al Kursaal. Il soprano Sara De Flaviis, Antonio D’Antonio al violoncello, Sergio Piccone Stella al pianoforte, eseguiranno musiche di Gaetano Braga. Bach, Mozart e Martinu sono invece nel programma dell’esibizione del 28 Novembre. Sul palco, sempre alle 18.30 al Kursaal, saliranno in quella data Sergio e Andrea Piccone Stella. Si chiude il 5 Dicembre con Antonio D’Antonio e Sergio Piccone Stella che proporranno musiche di Laboccetta, Braga, Lee e Strauss.

