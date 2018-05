Stadio Adriatico Cornacchia: miglior manto erboso della B

Diodati: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte della Lega, pronti a lavorare per migliorare ancora”

PESCARA – “Quello dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia è il miglior manto in erba naturale di tutto il campionato cadetto, un’affermazione che si concretizzerà in un vero e proprio premio per la gestione del nostro campo di cui si occupa il settore Sport del Comune di Pescara”.

Lo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Pescara Giuliano Diodati. Si legge ancora nella nota:

Il primato affiora dalle votazioni promosse dalla Lega B che ha pubblicato sul suo sito due classifiche distinte, una per i campi naturali/misti e una per quelli artificiali. A giudicare lo stato dei campi è stata una commissione composta da capitani, allenatori, produttori televisivi e dall’agronomo della Lega. Prima Pescara, dunque, seguita da Frosinone, Salerno ed Empoli. Non possiamo che essere felici di questo risultato, che riassume l’impegno dell’Amministrazione in tal senso e gli sforzi della struttura comunale a cui va il nostro pieno ringraziamento.

Si tratta di un riconoscimento che mette insieme forma e sostanza, prevede infatti un vero e proprio premio anche finanziario, sul cui impiego saremo lieti di decidere insieme alla Pescara Calcio, affinché possa essere reinvestito sul campo, perché il primato resti e la qualità del nostro verde cresca anche nello sport, cosa che fa onore alla città, alla squadra e a chi se ne occupa quotidianamente 365 giorni l’anno”.