Stabilizzazione precari giustizia, la soddisfazione del PD Abruzzo

La legge di stabilizzazione rientra nella politica della riduzione del precariato come obiettivo per garantire una vita stabile e dignitosa

REGIONE – “Diventa legge la stabilizzazione di oltre 1000 operatori giudiziari che da oltre 10 anni prestano servizio presso il Ministero di Giustizia con contratti a tempo determinato: un’iniezione di personale di cui beneficeranno, per la loro quota, anche i tribunali abruzzesi”: ne danno notizia Michele Fina ed Elisabetta Merlino, rispettivamente segretario e responsabile Giustizia del Partito Democratico regionale.

Fina e Merlino spiegano che “il provvedimento, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi hanno acquisito una determinata professionalità, si inserisce nella direttrice politica della riduzione del precariato come obiettivo per garantire un lavoro e una vita stabile e dignitosa. Il Partito Democratico, grazie in particolare all’impegno della senatrice Anna Rossomando, ha dato un contributo determinante per il raggiungimento dell’obiettivo. Siamo soddisfatti del lavoro svolto con la responsabilità e consapevolezza che la stabilizzazione dei precari dell’amministrazione della Giustizia consentirà anche di condurre al traguardo i progetti speciali previsti dal PNRR”.