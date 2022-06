Le fotografie dovranno essere scattate a Scanno il 25 Giugno e parteciperanno ad una selezione per una mostra ed una premiazione

SCANNO – A Scanno il 25 di Giugno è stato organizzato un contest fotografico per indagare, con l’utilizzo della fotografia, il romanticismo a Scanno. L’evento rientra nel progetto “Scanno Romantica”.

Per il 3° anno, l’Associazione Culturale Inabruzzo onlus e la Pro Loco di Scanno, organizzano un contest fotografico per indagare il romanticismo a Scanno in concomitanza dell’evento “La Notte Romantica 2022”.

Allo scopo s’invitano i fotografi amatoriali e/o professionisti a partecipare il giorno 25, al contest fotografico “La Giornata Romantica in Fotografia 2022” e dare il loco contributo espressivo con l’utilizzo del linguaggio fotografico.

Per consentire a partecipanti fotografi di coniugare linguaggio fotografico e tradizione, l’Organizzazione allestirà alcuni set, sia al mattino che nel pomeriggio, dove saranno presenti persone con i costumi tradizionali scannesi.

Le fotografie dovranno essere scattate a Scanno nella giornata del 25 Giugno e parteciperanno ad una selezione per una mostra ed una premiazione che si terranno nel prossimo mese di Agosto.

Tutte le informazioni sono riportate all’indirizzo web www.scannoromantica.it, la registrazione dovrà essere fatta alla pagina dell’evento https://ilnostroabruzzoinsolito.it/la-giornata-romantica-in-fotografia-2022/