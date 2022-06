Concerto “Ennio x Ennio” all’Aurum di Pescara: ecco quando

PESCARA – Il 22 giugno prossimo presso l’Aurum di Pescara, si svolgerà nell’ambito di Culturaurum, il concerto “Ennio x Ennio” organizzato dai Premi Internazionali Flaiano in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Sarà l’orchestra giovanile “12 Note Città di Pescara” composta dagli allievi provenienti da tutte le scuole della Rete “12 Note alta fedeltà” a suonare le musiche del grande compositore Ennio Morricone che ha musicato le colonne sonore dei film più importanti e più noti. L’orchestra coordinata dalla Prof.ssa Manuela Martelli e diretta dal M°Riccardo Rossi nata come progetto per i giovani, è stata sempre più apprezzata per la qualità dell’offerta musicale proposta.

Attraverso la musica di Ennio Moricone, verrà onorato un altro grande protagonista del cinema italiano e mondiale, Ennio Flaiano e in qualche modo “tirerà la volata” alle due settimane di eventi dei Premi Flaiano che inizieranno il 27 giugno prossimo.

Un monumento della musica ed un monumento del cinema, accomunati dallo stesso nome, Ennio, che hanno lavorato in un’epoca straordinaria per il cinema italiano, il primo scrivendo musiche indimenticabili e caratterizzanti dei film ed il secondo scrivendo le sceneggiature tra le più importanti del cinema mondiale. Entrambi uomini da Oscar.

Per i Premi Flaiano, avere contribuito alla realizzazione di questo concerto, significa continuare ad andare nella direzione dei giovani, dei talenti da scoprire e da aiutare ad emergere, nella convinzone che fare cultura significhi anche coinvolgere le giovani generazionie e avvicinarle alla musica, al cinema, all’arte in generale.