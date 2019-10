Spunti di Vista sul Jazz 2019 – 2020 a Pescara: il programma

Una nuova stagione di lezioni-concerto tenute da Marco Di Battista con Giorgio Pelagatti e Aldo Leandro. Gli incontri organizzati da Intercral Abruzzo si terranno nella Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti a partire da mercoledì 6 novembre

PESCARA – Mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 19, la Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti ospita il primo appuntamento della nuova stagione di “Spunti di vista sul Jazz”, intitolato “Il jazz, perché non lo capisco?”. “Spunti di vista sul Jazz” è la proposta didattico-divulgativa sulla musica jazz a più riprese promossa nel corso degli anni da Intercral Abruzzo e dal web magazine Jazz Convention affiancati, in questo nuovo ciclo, dal centro didattico L’Officina della Musica.

Per partecipare agli incontri occorre prenotare entro il 4 novembre 2019. I numeri di riferimento per le prenotazioni e per tutte le informazioni sono i seguenti: 338 370 0792; 085 219 7893; Mario De Leonardis 328 025 9982; Stefano Marino 349 749 0368.

Il progetto, per il suo svolgimento, utilizza la consueta formula della lezione-concerto, si divide in dieci appuntamenti, ciascuno della durata di un’ora e mezza, nei quali un trio di musica jazz suona, dibatte, interagisce con il pubblico seguendo una cronologia storica dei fatti e degli stili del jazz ben definita.

I musicisti coinvolti sono Marco Di Battista, impegnato nel doppio ruolo di pianista jazz e relatore, Giorgio Pelagatti al contrabbasso e Aldo Leandro alla batteria. I tre artisti prendono per mano gli spettatori e li conducono, con musica e parole, alla scoperta del jazz un genere accessibile, trascinante e divertente.

La Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti si trova a Pescara, in Lungomare Giacomo Matteotti, 79.

Spunti di Vista sul Jazz 2019/2020 – Il programma degli appuntamenti

6/11/2019 “Il jazz, perché non lo capisco?”

20/11/2019 “Il blues: i suoi re, le sue leggende, la sua religione”

4/12/2019 “Siciliani, woodoo e la città americana dei Caraibi”

18/12/2019 “Le canzoni pop nel jazz! Possibile?”

22/1/2020 “George Gershwin: un jazzista classico, un classico per i jazzisti”

12/2/2020 “Il jazz si diverte danzando”

26/2/2020 “Il bebop una musica che discrimina condividendo”

4/3/2020 “il cool, il jazz che rinfresca”

18/3/2020 “Kind of Blue, la rivoluzione discreta”

1/4/2020 “Bossa nova, il passato si traveste di nuovo”

Contatti

Informazioni e Prenotazioni:

Intercral Abruzzo: 338 370 0792

L’Officina della Musica: 085 219 7893

Mario De Leonardis: 328 025 9982; Stefano Marino: 349 749 0368

Marco Di Battista

Pianista, arrangiatore e compositore jazz, è diplomato in jazz e popular music. È docente di “Storia delle musiche afroamericane”, “storia del jazz” e “analisi delle forme jazz” presso il conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Nel 2016 ha insegnato “tecniche d’improvvisazione” presso il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, in questa stessa istituzione, nel 2012, è stato contitolare della cattedra di “storia del jazz”. Sempre nel 2012 ha dato alle stampe il libro C-Minor Complex, un saggio analitico sull’opera di Lennie Tristano. Del 2014 -15, i tre libri Improvvisazione jazz consapevole. Di Battista svolge regolare attività concertistica suonando in Italia e all’estero. Ha collaborato con i più significativi musicisti della scena italiana ed internazionale. Ha registrato diversi CD a suo nome ed è presente come “sideman” in molti lavori discografici. Marco Di Battista appare come figura eminente del jazz italiano nei libri: “Dizionario del Jazz Italiano” del giornalista, critico, saggista Flavio Caprera, ne “Le rotte della musica” del critico Fabio Ciminiera, in “Una carezza sulle ali: 78 interviste sulla musica jazz” del critico musicale Guido Michelone.

Giorgio Pelagatti

Contrabbassista, ha variamente collaborato con musicisti italiani e stranieri nell’ambito della musica jazz. Recentemente ha partecipato a diverse attività seminariali e di laboratorio, concentrando la sua attività sulla sperimentazione didattica.

Aldo Leandro

Aldo Leandro è nato a Pescara nel 1968. Studia batteria per due anni privatamente e , successivamente approfondisce lo studio frequentando i corsi di perfezionamento di Siena Jazz con Ettore Fioravanti, e vari seminari con Massimo Manzi, Peter Erskine e Giulio Capiozzo. Ha collaborato con musicisti jazz e pop del panorama italiano suonando diversi festival internazionali e music club in studio e in tour tra cui Jimmy Fontana, Orietta Berti, Tony Esposito e Linda. Dal 1998 al 2011 è stato product specialist per Roland Japan, Europe e Italy svolgendo clinics e demo. Da 25 anni svolge attività didattica.