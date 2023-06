“Sport terapia: terapia occupazionale in acqua”, il libro di Emiliano Valente

Il ruolo terapeutico dello sport, lo sport come terapia e in particolare la terapia occupazionale in acqua. Tutto questo nel volume di Emiliano Valente

“Sport Terapia”, dell’Autore Emiliano Valente, è un’Opera che mette in luce il valore terapeutico dello sport e, più in particolare, dello sport in acqua. Si tratta, dunque, di un saggio che evidenzia l’importanza della terapia occupazionale in acqua a beneficio sì di persone in difficoltà, ma finanche di ognuno… Nessuno escluso! Edito dalla Casa Editrice BookSprint Edizioni, il testo è disponibile sia nella tradizionale versione cartacea, sia in quella digitale.

L’Autore si preoccupa di far emergere una verità ovvia seppur non scontata: l’uso dell’acqua è uno strumento terapeutico di primaria importanza.

Un libro molto piacevole da leggere a, al tempo stesso, di notevole interesse.

Un’Opera oltretutto ricca di riferimenti bibliografici che facilitano la comprensione dei contenuti, altresì suggerendo preziosi approfondimenti.

Emiliano Valente è, da sempre, appassionato di sport. A soli sei anni ha incominciato ad interessarsi di sport acquatici, non disdegnando finanche la pallanuoto. All’età di 17 anni ha incominciato a svolgere l’attività di assistente ai bagnanti e, poi, è divenuto istruttore di nuoto. Ora insegna in una scuola di Valfino, in Abruzzo, Altresì Terapista Occupazionale della Dott.ssa Bonaduce a Montorio Al Vomano; nonché Insegnante di nuoto per bambini affetti da disabilità presso la piscina comunale di Montorio Al Vomano.