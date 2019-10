Sport sotto le stelle a Teramo: le disposizioni per il traffico e la sosta

TERAMO – Per la manifestazione “Sport sotto le stelle”’ in programma domani Sabato 5 Ottobre, è stata emanata una Ordinanza che disciplina il traffico e la sosta come segue:

dalle ore 13.00 del 05 ottobre 2019 alle ore 08.00 del 06 ottobre 2019 è sospesa l’Ordinanza del Sindaco con cui si è istituita la nuova Zona a Traffico Limitato della Città di Teramo e che i varchi di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato siano posti in modalità “NON ATTIVO”, con eliminazione temporanea anche del dissuasore PILOMAT;

dalle ore 14:00, fino a fine manifestazione è vietata la sosta, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, a tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze pubbliche:

Corso De Michetti, con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Piazza G. Verdi;

Piazza G. Verdi; Via Paris con l’ulteriore divieto di transito, eccetto disabili, residenti e dimoranti, a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Via San Berardo con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Via Irelli dal varco fino a Via San Berardo con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Largo Melatini (tratto compreso tra via S. Antonio e via Dei Mille) con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Via della Verdura e Piazza Orsini con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00, fino a fine manifestazione;

Via del Mercato;

Via Oberdan (tratto compreso tra il varco e via della Verdura);

Via M. Capuani con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Via G. Carducci (tratto ricompreso tra Via Comi e Via Delfico) con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione con direzione obbligatoria per via Comi;

Via M. Delfico, con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Piazza Gasbarrini e Piazza Cellini;

Via Campana (tratto compreso tra l’incrocio con via G. D’Annunzio e piazza Cellini) con l’ulteriore divieto di transito a partire dalle ore 17:00 e fino a fine manifestazione;

Via Albi;

Via Rozzi.