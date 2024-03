TERAMO – Grazie alla mediazione del Comune di Teramo, l’Enel ha stabilito di prorogare la data di sospensione dell’energia elettrica in Via Balzarini, in un primo tempo stabilita per il 28 marzo, indicandola in una nuova data che verrà individuata dopo le festività pasquali.

L’amministrazione, risolto il problema contingente, auspica ora che le cause connesse alla sospensione dell’energia elettrica vengano risolte dall’ATER, l’azienda che gestisce gli immobili interessati alla problematica, la quale con la dilazione del pagamento proposta dall’ENEL, andrebbe ad evitare definitivamente il distacco dell’energia.