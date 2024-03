New Fortitudo Isernia – Roseto Basket: la presentazione del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Giusto il tempo di digerire la sconfitta di Grottaferrata che si torna subito in campo, per un match che assomiglia a un dentro o fuori. Domani, mercoledì 27 marzo, il 20.20 sarà di scena al Pala Fraraccio di Isernia, in occasione della quinta giornata del girone play-out.

La New Fortitudo occupa al momento l’ultimo posto solitario del raggruppamento, a -2 da Grottaferrata e proprio Roseto ed è dunque costretta a tornare a vincere dopo la sconfitta interna con il Pescara Basket per restare in corsa per la salvezza. I molisani hanno un roster perimetrale, con tanti tiratori come Monacelli ma anche alcuni giocatori atletici da uno contro uno che possono far male, oltre a un lungo fisicamente importante come Idrissou. Già nella gara di andata, disputata al PalaMaggetti, i molisani avevano messo in difficoltà per almeno 20’ la Braderm, scappata poi con un grande secondo tempo. Servirà per tutta la gara la stessa intensità mostrata nella terza e nella quarta frazione, imponendo il proprio gioco fin dall’inizio e mantenendo sempre la testa nella gara. Mancano solo quattro gare al termine della regular season e il margine di errore è ormai vicino allo zero.

Coach Renato Castorina presenta così la gara: “Sapevamo all’inizio dei play-out che la salvezza sarebbe passata anche attraverso le gare esterne. Abbiamo sciupato due occasioni e non possiamo permetterci un’altra sconfitta fuori casa. Isernia è all’ultima spiaggia e quindi sappiamo che incontreremo una formazione agguerrita che farà di tutto per vincere in un ambiente sicuramente caldo. Noi dovremo imporre la nostra pallacanestro, non facendoci coinvolgere dal loro ritmo. Sarà una battaglia di nervi e quindi l’aspetto mentale sarà determinante”.

Appuntamento quindi a domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 20:00 al Pala Fraraccio.