Teramo, nuovo ospedale: rimesso lo studio sul sito di Villa Mosca

TERAMO – Il gruppo di lavoro per la definizione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale sul sito di Villa Mosca, chiesto all’unanimità dal consiglio comunale, ha terminato i propri lavori e ha rimesso la relativa documentazione, formulando tre diverse ipotesi progettuali ma evidenziando su ciascuna di esse e sull’area in questione differenti ma significative e rilevanti criticità.

Il documento sarà illustrato e discusso nel corso della commissione speciale sanità che la presidente Sara Falini ha già convocato per il 3 aprile alle ore 9:30. Nel corso della commissione saranno anche calendarizzati i successivi incontri per i dovuti approfondimenti tecnici e sanitari.