“Sport missione comune”, il Comune di Teramo partecipa al bando

L’assessore Falini: “Il nostro obiettivo è quello di riqualificare tutti gli impianti sportivi cittadini e per questo stiamo cercando di sfruttare tutte le possibili fonti di finanziamento”

TERAMO – Ieri mattina il Comune di Teramo ha presentato la domanda di partecipazione al bando “Sport missione comune” indetto dal Credito Sportivo per l’ammissione ai contributi destinati al totale abbattimento della quota di interesse sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva. Il progetto con il quale l’ente partecipa al bando è quello, aggiornato, per la manutenzione straordinaria del complesso sportivo di Piano della Lenta, uno dei più importanti della città, con l’obiettivo di portare avanti una rigenerazione e riqualificazione urbana complessiva dell’area. Il progetto, approvato ieri in giunta, ha un importo complessivo di circa un milione di euro e prevede oltre alla riqualificazione del campo di calcio e del campetto adiacente, che diventerà un campo polivalente, anche un importante intervento sugli spogliatoi esistenti oltre alla trasformazione dell’edificio adibito a magazzino in nuovi spogliatoi e a tutta una serie di altri lavori.

“Il nostro obiettivo è quello di riqualificare tutti gli impianti sportivi cittadini – sottolinea l’assessore con delega allo sport Sara Falini – e per questo stiamo cercando di sfruttare tutte le possibili fonti di finanziamento offerte dai vari bandi. Per quanto riguarda Piano della Lenta la finalità è quella di intervenire sull’intero complesso sportivo attraverso la rigenerazione e manutenzione del campo di calcio principale e dell’adiacente campo di calcetto con i relativi servizi, per creare un complesso sportivo cittadino dove poter svolgere diverse attività”.

In questo modo l’amministrazione intende riconsegnare alla città uno degli impianti sportivi storici presenti sul territorio, inserito in un più generale contesto di rigenerazione urbana.

“Durante la prima parte del nostro mandato ci siamo concentrati sul risanamento dei conti e su una programmazione che era inesistente – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – adesso, tra i vari obiettivi, stiamo portando avanti quella che sarà la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi della città. Quello su Piano della Lenta rappresenta un intervento particolarmente importante, volto a ridare dignità a uno dei quartiere più popolosi del territorio attraverso una vera e propria rigenerazione urbana degli spazi sportivi”.

L’amministrazione sta inoltre effettuando tutte le valutazioni necessarie anche sui progetti di riqualificazione urbana dei campi di calcio di Miano e Villa Vomano.