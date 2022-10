Sport e corretta alimentazione, evento Coldiretti a L’Aquila con la Fipav

L’AQUILA – Sport e corretta alimentazione è il binomio che Coldiretti Abruzzo e Campagna Amica proporranno in qualità di partner dell’evento di Volley S3, che si terrà domani 4 ottobre a L’Aquila, nella villa Comunale, dalle 9 in poi. La manifestazione, nell’ambito di un progetto sportivo educativo promosso dalla Federazione italiana pallavolo rivolto ai piccoli che si avvicinano al volley, è la quinta ed ultima tappa delle 5 in programma nel 2022.

Nel corso della manifestazione, nella quale sarà presente il testimonial del progetto e campione del mondo Andrea Lucchetta, Coldiretti e Campagna Amica distribuiranno una merenda a chilometro zero a circa mille bambini provenienti dalle scuole coinvolte e dalle società sportive: una fetta di ciambellone con uova e farina locale preparata dall’agriturismo La Villa di Villa Sant’Angelo, una mela biologica dell’azienda agricola Alfredo d’Eusanio e una bottiglietta d’acqua.

“Un modo semplice – spiega il direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Roberto Rampazzo – per far capire ai più piccoli l’importanza del connubio tra educazione sportiva e sana alimentazione, per valorizzare le aziende agricole e per arrivare ai consumatori più grandi che credono nel made in Italy agroalimentare”.