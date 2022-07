Sport Academy ASD di Spoltore ai mondiali di Karate WUKF in Florida

SPOLTORE – La scuola superiore di arti marziali Sport Academy ASD di Spoltore (Pe) ha regalato grandi emozioni all’Abruzzo con la partecipazione ai campionati del mondo di Karate WUKF (World Union of Karate-Do Federations) a Fort Lauderdale in Florida che si sono conclusi il 7 luglio.

Tre i ragazzi rappresentati dalla Squadra Nazionale della Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e discipline associate): Roberto Samuel che sfiora le finali in entrambe le categorie di Kata Senior Shito e Kata Open Senior, e su 38 atleti riporta a casa il settimo posto; Chiara Berardocco e Altea Gaeta si sono distinte in due categorie di Kata: la Shitoryu e la Open Juniores, 18 atlete nella prima e 40 atlete nella seconda, provenienti da 10 nazioni diverse, ed hanno riportato in Italia rispettivamente due medaglie d’oro e due d’argento.

Con loro, presente a sostenerli nelle discipline e moralmente la loro insegnante Puca Iris che dichiara: “Sono onorata di veder crescere dei ragazzi che si dividono tra sport, studio e lavoro e che rinunciano ad ogni momento libero per dedicarsi con sacrificio agli allenamenti. Vederli perseverare giorno dopo giorno, affiancarli durante i momenti di sconforto e durante i momenti di gioia mi rende fiera. Amo far comprendere loro che vale sempre la pena credere in ciò che si fa, senza mai mollare la presa. Noi insegnanti non siamo altro che mediatori, possiamo solo accompagnarli e a volte, se siamo capaci, indicargli la strada, ma sono loro a fare tutto. Posso solo dire che i ragazzi che diventano atleti, saranno sicuramente grandi uomini e grandi donne. E loro, per me, già lo sono. Sono orgogliosa dei traguardi raggiunti fino a questo momento, medaglie a parte”.