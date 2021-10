Spoltore “zero positivi” al Covid, Di Lorito: “momento simbolico importante”

SPOLTORE – Spoltore raggiunge quota “zero positivi” al Covid-19. “Abbiamo raggiunto questa sorta di “Covid Free Day” il 21 ottobre” evidenzia il sindaco Luciano Di Lorito “è un momento simbolico ma importante perché dà prova tangibile che la campagna vaccinale e le altre misure messe in campo danno effetti, al di là anche dei numeri sulla mortalità fortunatamente da tempo sotto controllo”. Un anno fa, nello stesso giorno, Spoltore contava più di 30 positivi.

Il Covid resta tuttavia un fardello pesante dal punto di vista sociale ed economico. Dall’inizio della pandemia, trentasette persone residenti a Spoltore hanno perso la vita risultando positive al Covid: in molti casi erano affette da patologie pregresse, ma il Coronavirus è stato spesso responsabile del peggioramento fatale. Il totale dei contagi, da marzo 2020 a ottobre 2021, è di 1274. Spoltore non toccava il livello zero positivi da agosto 2020.

Invito tutti a mantenere alta l’attenzione perché si va verso la stagione fredda” prosegue Di Lorito. “Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza settimanale dei casi di Covid è in lieve risalita e sempre l’ultima analisi classifica l’Abruzzo tra le quattro regioni italiane a rischio moderato, mentre le altre sono considerate a rischio basso. Dunque non abbandoniamo ancora le mascherine, specie nei luoghi chiusi, e soprattutto valutiamo con attenzione le indicazioni che ci vengono date per la campagna vaccinale”.