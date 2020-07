Spoltore, vicenda cittadino nigeriano: le precisazioni del Comune

SPOLTORE – Sulla vicenda del cittadino di nazionalità nigeriana (di cui si sono occupate le cronache locali per vari episodi accaduti tra Villa Raspa e Santa Teresa di Spoltore) si precisa che il procedimento del Tso è stato avviato domenica 5 luglio a seguito della relazione inviata dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito.

Il 6 luglio 2020 alle 14.00 è stato firmato l’Aso, Accertamento Sanitario Obbligatorio, e il personale della Polizia Locale ha accompagnato il nigeriano in ospedale. La consulenza psichiatrica ha trasformato l’accertamento in Trattamento Sanitario Obbligatorio e il signore in questione è già da ieri (6 luglio 2020) ricoverato in psichiatria.