SPOLTORE – Lunedì 6 giugno 2022 iniziano i lavori per il rifacimento dell’asfalto, nei tratti danneggiati, in via Torretta: “si completa così un quinquennio di strade” sottolinea il sindaco Luciano Di Lorito. “E’ l’ultimo intervento su un tema, quello della manutenzione e dunque della sicurezza stradale, che è sempre stato centrale per la mia amministrazione”. E stigmatizza chi periodicamente ha parlato di asfalti elettorali: “si vota ogni anno, c’è sempre un’occasione per attaccare in questo senso. Ma nel nostro caso c’è una programmazione che viene da lontano, i lavori sono stati regolari nel tempo. Più di 50 strade sono state rimesse a nuovo, per oltre 100 km di asfalti dal 2017 a oggi. E non va dimenticato lo stop ai cantieri legato al lockdown, che ci ha impedito di fare ancora meglio. Solo nell’ultimo anno si è lavorato in via Perosina, via Fornace, sul secondo tratto di via Montesecco, via Firenze, via Parigi, via Sant’Agostino, nel primo tratto di via Silvio Pellico. Inoltre essere riusciti a portare il Giro d’Italia sulle nostre strade per due anni consecutivi, nel 2020 e nel 2021, ha portato in dote i lavori sulle strade provinciali e la 602. Su Cavaticchi, grazie al passaggio di due servizi di pubblica utilità, abbiamo coordinato assieme alla Provincia il rifacimento di tutta l’arteria, che era malmessa da decenni”.

Spoltore, via Torretta: partono i lavori per il rifacimento dell’asfalto ultima modifica: da