Spoltore, al via il servizio Pedibus: orario e percorso

SPOLTORE – Parte e arriva tutti i giorni, sempre in orario e con il sorriso: è il Pedibus guidato da Guido Di Nicolantonio, presidente della Onlus “Il Volo del Gabbiano”. Il servizio, attivato in via sperimentale con due linee durante gli ultimi giorni di scuola lo scorso giugno, è ripartito a ottobre per gli alunni della scuola primaria di Spoltore. Il primo giorno, ad accompagnarli c’era anche il sindaco Luciano Di Lorito.

Come nel precedente anno scolastico, il servizio è partito con pochi bambini per crescere rapidamente: solitamente sono in 15 ad andare a scuola a piedi ma la capienza massima del Pedibus, per garantire l’opportuno rapporto numerico tra bambini ed accompagnatori, è di 20.

ORARIO E PERCORSO

Al momento è attiva una sola linea Pedibus: il punto di raccolta è sotto il portico del Palazzo Municipale, da dove gli alunni percorrono il lato sinistro del marciapiede in via Di Marzio fino a raggiungere le strisce pedonali davanti al cancello di ingresso della loro scuola. Il Pedibus ovviamente fa anche il viaggio di ritorno: partenza alle 13.45 dal cortile della scuola dal lunedì al giovedì, e alle 13.15 il venerdì. Equipaggiati con le pettorine gialle catarinfrangenti, i bambini ogni mattina portano in strada il blu dei loro grembiuli.