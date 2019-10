Diretta Pescara – Benevento: dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 26 ottobre alle 15 si gioca Pescara – Benevento, gara valida per la 9° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Sabato 26 ottobre allo Stadio Adriatico-Cornacchia si gioca Pescara – Benevento, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. I biancazzurri provengono dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia e in classifica sono quattordicesimi con 10 punti. Otto lunghezze in più per i sanniti, primi e reduci da lapreggio interno contro il Perugia.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

Intanto proseguono gli allenamenti in vista del match, prima al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro differenziato e terapie per Čočev e Kastanos; fermi Tumminello, Balzano e Crecco.

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o presso il the official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 15.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 3-5-1-1 per il Pescara con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta da Scognamiglio, Campagnaro e da Bettella. In mezzo al campo Machin, Palmieri e Memushaj; ai lati Masciangelo e Zappa. Sulla trequarti Galano, di supporto all’unica punta Brunori. Il Benevento, invece, potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Montipò tra i pali e difesa formata da coppia centrale Antei-Caldirola e da Tuia e Letizia sulle fasce. A centrocampo hetemj e Viola; sulle corsie Improta e Insigne. In attacco Sau e Coda.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Machin, Zappa, Galano, Brunori. Allenatore: Zauri

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia, Improta, Hetemaj, Viola, Insigne, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi