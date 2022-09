Spoltore, pulizia delle strade: i nuovi divieti in vigore

SPOLTORE – L’amministrazione comunale, in applicazione al contratto di servizio con la Rieco, ha richiesto al Comando della Polizia Locale di Spoltore una nuova disciplina del traffico in occasione dello spazzamento meccanico delle vie. “Abbiamo lavorato a lungo a questo documento” spiega l’assessore all’igiene urbana Rino Di Girolamo “che servirà a razionalizzare spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade. Ai cittadini chiediamo la massima collaborazione: valuteremo eventuali modifiche, ma in ogni caso l’elenco di giorni, luoghi e orari va considerato un punto di riferimento per capire quando non è possibile lasciare la propria auto in sosta, e non un calendario del servizio di pulizia delle strade, che ovviamente seguirà anche le esigenze che si andranno a creare di volta in volta”.

I divieti saranno tutti in vigore dalle 5 alle 8 del mattino: lunedì sono interessati ambo i lati di via Parigi, e il lato con i civici pari di via Italia, dall’intersezione con viale Europa fino a viale Abruzzo; mercoledì il lato pari di via Gran Sasso, via Saline (il lato dispari dall’intersezione con Via Gran Sasso fino all’intersezione con Via Alento e il lato pari dall’intersezione con via Alento fino al civico 22), entrambi i lati di via Impastato; venerdì il lato dispari di via Fonzi, il lato pari di via Montesecco fino all’intersezione con Via Parini, l’intera via Giotto; sabato si conclude con via Di Marzio, Largo Medaglie d’Oro, i civici dispari di via Montinope (negli stalli di sosta tra il civico 1 e l’intersezione con via Di Mario) ed entrambi i lati tra i civici 31 e 39 di via Del Campo Sportivo.

Il provvedimento ovviamente viene comunicato ai residenti anche attraverso l’installazione della segnaletica stradale. “Abbiamo già registrato segnalazioni, per altre aree dove prevedere divieti” aggiunge il sindaco Chiara Trulli. “Valuteremo attentamente ogni situazione, anche sulla base di quello che ci risponderanno il personale della Rieco, gli uomini della Polizia Locale o di eventuali difficoltà oggettive che si dovessero riscontrare”.