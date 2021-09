Spoltore, avviso buoni spesa: domande entro il 29 ottobre

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e della Tari. L’avviso è diffuso per il perdurare della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. “Anche se l’epidemia appare in questa fase sotto controllo” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito “non lo sono le conseguenze economiche che le misure di contenimento del virus hanno provocato”.

Tutti requisiti per risultare tra i beneficiari si possono consultare sul sito istituzionale del Comune www.comune.spoltore.pe.it. In generale non bisogna avere disponibilità in conti correnti o simili superiori a 6000 €, il reddito familiare complessivo non dev’essere superiore a 800 € (per nuclei di 1 o 2 componenti) o a 1200 € (per nuclei superiori a 4 componenti). E’ possibile scegliere due tipologie di intervento tra buono spesa, contributo per le utenze domestiche, contributo per il canone di affitto, contributo per il pagamento TARI.

La domanda va consegnata a mano al protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30), oppure a mezzo posta elettronica semplice (protocollo@comune.spoltore.pe.it) o certificata (protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it). I buoni spesa saranno utilizzabili solo per l’acquisto di beni di prima necessità, dai generi alimentari ai prodotti per l’igiene personale e della casa. L’importo del beneficio va dai 200 (per nuclei con una persona) ai 600 euro (nuclei con 4 o più persone). Il termine per la presentazione delle richieste è il 29 ottobre 2021. Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali (085.4964255-303) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.00.