Spoltore: avvisi per procedure di mobilità

SPOLTORE (PE) – Il Comune di Spoltore ha pubblicato tre avvisi per procedure di mobilità: sono tre posti da istruttore amministrativo-contabile (cat.C). Tutti e tre sono posti a tempo indeterminato: uno, a tempo pieno, sarà assegnato al servizio tributi; gli altri due saranno impegnati per 15 e 12 ore settimanali.

E’ possibile presentare la domanda entro il 16 agosto 2018: tramite PEC personale al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; via fax al n° 085/4962923; consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune; per il tramite del servizio postale mediante raccomandata A/R (in tal caso non farà fede la data di spedizione ma quella di ricezione attestata sulla ricevuta di ritorno).

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale dal quale risultino i servizi prestati presso l’Amministrazione di appartenenza, il possesso del titolo di studio, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento e quant’altro concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire, il servizio prestato a tempo indeterminato o a tempo determinato presso Pubbliche Amministrazioni e il nulla osta dall’amministrazione di provenienza.

La selezione verterà sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il diritto delle autonomie locali e la normativa in materia di procedimento amministrativo. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Umane, tel. 085/4964216

oppure 085/4964244.