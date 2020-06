Spiagge libere e gratuite di Fossacesia, il comune cerca sponsorizzazioni

Di Giuseppantonio: “Si tratta di attrezzare le spiagge libere con percorsi per diversamente abili,di procedere alla pulizia e santificazione dei bagni pubblici”

FOSSACESIA – Sulla base dell’ordinanza balneare emanata dalla Regione Abruzzo e nel rispetto del Piano Demaniale Marittimo vigente, la Giunta comunale di Fossacesia ha deliberato di pubblicare un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’ interesse per trovare forme di collaborazione tra coloro che ne sono interessati per l’attrezzamento delle spiagge libere e la gestione delle stesse per scopi pubblici, attraverso contratti di sponsorizzazione.

“É un provvedimento che abbiamo preso per cercare di ridurre i costi che altrimenti ricadrebbero sul bilancio del Comune, che non è in grado di sostenerli – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Si tratta di attrezzare le spiagge libere con percorsi per diversamente abili,di procedere alla pulizia e santificazione dei bagni pubblici . Inoltre, di dotarle di supporti per ombrelloni e creare spazi per il tempo libero da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari. Ci auguriamo che così facendo di rendere le spiagge libere più accoglienti, sempre gratuite e fruibili ai turisti, ai cittadini di Fossacesia e dell’Abruzzo”.