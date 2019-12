Basket, Amicacci sconfitto a Bergamo 58 a 53

BERGAMO – Sconfitta per la DECO Group Amicacci sul parquet della Special Bergamo Sport, con il punteggio di 58-53, in una partita combattuta che ha visto le difese farla da padrone. La compagine locale, notevolmente rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ha dato filo da torcere agli abruzzesi, apparsi sottotono forse per le fatiche della vittoria tirata a Roma soltanto due giorni prima.

Sin dai primi minuti l’Amicacci ha subito la presenza sottocanestro dei bergamaschi, grazie a due fuoriclasse come l’ex canturino Ian Sagar e l’argentino Joel Gabas, chiudendo il primo quarto in svantaggio (20-18). Nella seconda frazione il match resta in equilibrio, con gli ospiti che si portano in vantaggio senza però trovare l’allungo (28-30).

Il terzo quarto vede l’Amicacci affidarsi ai canestri di Marco Stuprnengo per restare avanti, prima di subire nel finale il ritorno di Bergamo, che effettua il sorpasso trascinata dal nazionale tedesco Sebastian Magenheim (44-41). Al rientro dall’ultima pausa la squadra giuliese sembra riprendere in mano le redini dell’incontro con l’immediato sorpasso firmato Stupenengo, ma i troppi errori in fase offensiva nei minuti finali ribaltano di nuovo la situazione: Bergamo torna a dominare con i suoi lunghi e raccoglie il suo secondo successo stagionale.

La DECO Group Amicacci per il momento lasciare il secondo posto in classifica in una Serie A quanto mai equilibrata. Sabato prossimo il campionato si ferma per il raduno delle nazionali azzurre, per poi riprendere il 14 dicembre quando l’Amicacci ospiterà al PalaMaggetti la corazzata Briantea Cantù, per quella che è ormai una classicissima del basket in carrozzina.

Tabellino

Special Bergamo Sport Montello – DECO Group Amicacci Giulianova 58-53

Bergamo: Beltrame 3, Dillman, Carrara, Airoldi, Sagar 17, Bombardieri, Spicsuk, Cantamessa, Diouf, Magenheim 20, Filippi, Gabas 18, Canfora.

Giulianova: Macek 8, Awad, Beginskis 2, Marchionni 7, Minella, Gharibloo 4, Labedzki 6, Ion, Stupenengo 18, Fares 8, Castellani.

Serie A – Risultati 4a giornata

Santo Stefano Avis – 3A Millennium Padova 76-61

UnipolSai Briantea84 Cantù – Santa Lucia Roma 80-43

GSD Porto Torres – Dinamo Lab Banco di Sardegna (rinv.)

Serie A – Classifica

8: S. Stefano Avis

6: UnipolSai Briantea84 Cantù

4: DECO Group Amicacci Giulianova, SBS Montello, Santa Lucia Roma

2: GSD Porto Torres, Dinamo Lab Banco di Sardegna

0: 3A Millennium Padova