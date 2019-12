Paganica supera in trasferta il Frascati (33-0)

Rotellini: “Cercheremo di sfruttare al meglio la pausa del campionato per tornare a giocare il 15 dicembre allo Iovenitti nel derby con la capolista Avezzano”

PAGANICA – I rossoneri scendono in campo determinati ed esercitano sin dai primi minuti una buona pressione tanto che al 12° violano la meta avversaria con Zugaro che deposita la palla quasi sotto i pali. Precisa la trasformazione di Stefano Rotellini che non si ripete però nel calcio successivo alla seconda meta realizzata da Modica.

Così il primo tempo si chiude sul 12 a 0 per i rossoneri che rientrano in campo ancora più decisi a chiudere l’incontro e aggiudicarsi l’importante bonus offensivo. La supremazia del Paganica Rugby è evidente in tutti i reparti, nei punti di incontro e nelle fasi di gioco alla mano.

Tale superiorità viene concretizzata con le mete di Cortesi, Marini e Giordani, tutte trasformate da Stefano Rotellini. La partita si chiude quindi sul 33 a 0.

Quello di Frascati era un appuntamento importante per il quindici rossonero chiamato a confermare l’ottimo livello di gioco espresso nella precedente gara con la Primavera Roma persa per un solo punto ma dominata dai rossoneri.

“Sono molto soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi chiamati a superare soprattutto psicologicamente l’immeritato stop della partita precedente”, dichiara a fine gara il Presidente Rotellini. “La reazione c’è stata. L’impegno dei giocatori e dei tecnici in settimana ha dato i suoi frutti. Cercheremo di sfruttare al meglio la pausa del campionato per tornare a giocare il 15 dicembre allo Iovenitti nel derby con la capolista Avezzano”.