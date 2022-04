“Sovranità e cittadinanza in un mondo post globale”, convegno a Teramo

TERAMO – Giovedì 21 aprile, alle ore 9.45, nella Sala delle lauree del Polo didattico S. Spaventa dell’Università di Teramo si terrà il convegno internazionale dal titolo Sovranità e cittadinanza in un mondo post globale.

Il convegno è stato promosso dal Centro Studi Europa e Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con ADiM, l’Accademia Diritto e Migrazioni, e si inserisce nel progetto dei Laboratori di Didattica Interdisciplinare (LADI), una collaborazione tra gli insegnamenti di Filosofia del diritto, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto costituzionale e Diritto dell’immigrazione e degli stranieri.

Tra gli argomenti che saranno discussi si parlerà di giustizia e migrazioni, di sovranità vs. sovranismo, di cittadinanza e diritti, del legame dello straniero con lo Stato in cui vive, della prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani, della riconfigurazione del diritto di asilo, dei diritti sociali degli stranieri. Sarà possibile seguire il convegno anche a distanza.

Dopo i saluti del rettore Dino Mastrocola e del preside della Facoltà di Giurisprudenza Paolo Marchetti, inizieranno i lavori della sessione mattutina presieduta da Gianluca Sadun Bordoni, dell’Università di Teramo, dal titolo Il destino del cosmopolitanismo in un mondo post-globale.

Interverranno: Kristine Engelhardt, dell’Università di Trier (Germania); Roberta Picardi, dell’Università del Molise; Karoline Reinhardt, dell’Università di Tübingen (Germania); Nuria Sanchez Madrid, dell’Università Complutense di Madrid; Claudio Corradetti, dell’Università di Roma Tor Vergata.

Alle ore 14.00 cominceranno i lavori della sessione pomeridiana presieduta da Gino Scaccia, dell’Università di Teramo, dal titolo Sovranità degli stati e tutela dei diritti: le dimensioni della cittadinanza.

Interverranno: Francesco Bilancia, dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; Mario Savino, dell’Università della Tuscia; Antonio Marchesi, dell’Università di Teramo; Salvatore F. Nicolosi, dell’Università di Utrecht (Olanda): Emanuela Pistoia, Simona D’Antonio, Gianmaria Alessandro Ruscitti e Giulia Di Ludovico, tutti dell’Università di Teramo.

PROGRAMMA COMPLETO

9.45

SALUTI

Dino Mastrocola

Rettore Università degli Studi di Teramo

Paolo Marchetti

Preside Facoltà di Giurisprudenza

10.00

THE FATE OF COSMOPOLITANISM IN A POST-GLOBAL WORLD

Presiede e conclude

Gianluca Sadun Bordoni

Università di Teramo

The final purpose of nature, the development of moral capacities in humankind and international law according to Kant

Kristine Engelhardt

Università di Trier

Cosmopolitismi, giustizia e migrazioni

Roberta Picardi

Università del Molise

What do we owe to refugees? A Kantian Perspective

Karoline Reinhardt

Università di Tübingen

Kant on the Political Value of Borders: from Sovereignty to the Common Possession of the Earth

Nuria Sanchez Madrid

Università Complutense di Madrid

Globalizzazione e cosmopolitismo. Una riflessione a partire da Kant

Claudio Corradetti

Università di Roma Tor Vergata

13.00 Light Lunch

14.00

SOVRANITÀ DEGLI STATI E TUTELA DEI DIRITTI: LE DIMENSIONI DELLA CITTADINANZA

Presiede e conclude

Gino Scaccia

Università di Teramo

Sovranità vs. sovranismo: le dimensioni politiche della cittadinanza

Francesco Bilancia

Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Cittadinanza e diritti: quale paradigma?

Mario Savino

Università della Tuscia

Cittadinanza statale e legame dello straniero con lo Stato in cui vive: la prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani

Antonio Marchesi

Università di Teramo

La riconfigurazione del diritto di asilo in ottica cosmopolita

Salvatore F. Nicolosi

Università di Utrecht

La parità di trattamento nei diritti economici e sociali come nuovo strumento del cosmopolitismo contemporaneo nell’Unione europea

Emanuela Pistoia

Università di Teramo

Diritti sociali degli stranieri e ruolo delle pubbliche amministrazioni

Simona D’Antonio

Università di Teramo

INTERVENTI PROGRAMMATI

La cittadinanza europea dalla sentenza Zambrano ad oggi

Gianmaria Alessandro Ruscitti

Università di Teramo

La partecipazione degli stranieri alla vita amministrativa della comunità

Giulia Di Ludovico

Università di Teramo