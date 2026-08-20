SoundsBetter, un’estate a tutto ritmo tra Abruzzo, Marche e Molise

TERAMO – Un’estate che corre veloce, tra piazze, festival, locali e grandi palchi. La party band teramana SoundsBetter sta vivendo una stagione intensa, ricca di appuntamenti e di pubblico, confermandosi una delle realtà musicali più attive del Centro Italia. Dal 2017 il gruppo porta in scena uno spettacolo costruito per coinvolgere, divertire e trasformare ogni serata in una festa condivisa.

Nata dall’incontro di musicisti con una lunga esperienza nei circuiti live locali e nazionali, la band ha sviluppato negli anni un’identità precisa: energia, qualità musicale, presenza scenica e un repertorio trasversale, capace di parlare a generazioni diverse. Le hit più recenti si alternano ai grandi classici del pop italiano e ai successi internazionali, in un viaggio musicale che unisce ritmo, interazione e partecipazione.

La formazione attuale riunisce sei musicisti:

Domenico Di Martino , voce maschile, già campione del game show musicale Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo;

, voce maschile, già campione del game show musicale Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo; Giorgia Verona , voce femminile, cantante e cantautrice attiva anche nel panorama indie;

, voce femminile, cantante e cantautrice attiva anche nel panorama indie; Federico Santori , tastiere, compositore e arrangiatore pluripremiato;

, tastiere, compositore e arrangiatore pluripremiato; Armando Di Ridolfi , batteria;

, batteria; Alfredo Centinaro , basso;

, basso; Marco Iampieri, chitarra.

Le date dell’estate 2026

Dopo un calendario fitto tra giugno, luglio e agosto, SoundsBetter prosegue la stagione con nuove tappe:

21 agosto – Villa San Pio X (Ascoli Piceno)

– Villa San Pio X (Ascoli Piceno) 22 agosto – Tortoreto, festa dell’arrosticino “Rustell Sotto le Stelle” (Piana Campo a Mare – lungomare sud)

– Tortoreto, festa dell’arrosticino “Rustell Sotto le Stelle” (Piana Campo a Mare – lungomare sud) 27 agosto – Alba Adriatica

– Alba Adriatica 28 agosto – Monteverde (Fermano)

A settembre: