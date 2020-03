Sospesi pagamenti tributi, tassi e canoni comunali a Giulianova

GIULIANOVA – La Giunta Comunale ha deliberato nella giornata di oggi di sospendere i pagamenti in scadenza in questo periodo. Tale sospensione riguarda, in primis, il pagamento della prima rata della Tassa sui rifiuti (TARI), già rinviato con una precedente delibera di giunta al 30 aprile 2020, ed ora ulteriormente posticipato al 31 maggio 2020, fatta eccezione per le utenze produttive industriali e commerciali e per gli studi professionali rimasti in attività ai sensi e per gli effetti dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Individuate altre scadenze anche per il pagamento delle successive rate, rinviate al 30 luglio, 30 settembre e 31 dicembre 2020.

Sospeso il pagamento del COSAP, in scadenza il 31 marzo 2020, relativo a tutte le concessioni di suolo pubblico permanenti, nonché per il COSAP relativo alle concessioni di suolo pubblico temporanee per il mercato e per gli ambulanti, che viene posticipato al 31 maggio 2020. Viene differita anche la scadenza dell’imposta sulla pubblicità dell’anno corrente al 31 maggio 2020.

Il provvedimento prevede anche il rimborso di eventuali ticket per la mensa scolastica già acquistati dopo la conclusione dell’anno scolastico in corso, ove venga meno il presupposto per la relativa utilizzazione e sospende fino al 30 maggio 2020 i piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di tributi ed altre entrate, compresi quelli relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Rinviato invece al 31 luglio 2020 il pagamento di tutti i canoni di locazione e concessione di beni e servizi comunali già scaduti o in scadenza dalla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, senza applicazione di interessi legali e moratori.

Il provvedimento adottato dalla Giunta Costantini si riferisce anche alla proroga dei canoni comunali, riguardanti i titoli autorizzatori alla sosta, ai passi carrabili, nonché dei contrassegni per i portatori di handicap, i medici, ed altre categorie, in scadenza tra il 2 marzo ed il 15 aprile 2020, che avranno efficacia fino al 30 giugno 2020.

Infine viene prorogato al 15 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande per i contributi ordinari da parte di associazioni che operano nel settore culturale, turistico e sportivo, relative ad iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell’anno.

“Comprendiamo il momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria in corso – dichiara l’Assessore al Bilancio Katia Verdecchia – ed abbiamo deciso di intervenire concretamente, sempre nel rispetto nella normativa nazionale, cercando di venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle attività produttive”.

