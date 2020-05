Sopralluogo odierno a Penne di Sospiri e Presidente Marsilio

PENNE – “L’attenzione della Regione Abruzzo nei confronti di Penne, del suo ospedale e del territorio più in generale, è sempre stata massima, ancor più durante l’emergenza coronavirus. Ogni misura adottata è stata dettata dalla volontà di dare massima autonomia e capacità di reazione al nosocomio, fornendo mezzi e professionalità adeguate. Il ‘San Massimo’ ha confermato il proprio ruolo strategico nell’organizzazione sanitaria e ora partiranno nuovi investimenti per restituirgli il ruolo che gli spetta, ovvero quello di ospedale di base con un Pronto Soccorso aperto ventiquattro ore su ventiquattro e nuovi spazi idonei. Mentre, dall’altro lato, sulla ‘zona rossa’ del versante pescarese, che ha visto anche il coinvolgimento di Penne, la Regione Abruzzo ha riversato una quota di finanziamento pari a 1milione 750mila euro che ora vanno solo utilizzati”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri oggi presente al sopralluogo a Penne con il Governatore Marsilio, e, tra gli altri, anche l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e il Manager Claudio D’Amario, un incontro con l’amministrazione locale per fare il punto della situazione a due mesi e mezzo dall’inizio del Covid-19.

“Il centrodestra ha sempre avuto, storicamente, una posizione chiara sul ruolo di Penne e, nel dettaglio, del suo ospedale nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda sanitaria pescarese – ha ribadito il Presidente Sospiri –. Sul ‘San Massimo’ abbiamo previsto 12milioni e mezzo di euro di investimenti per la sua ristrutturazione e messa in sicurezza sia sotto il profilo dei sistemi antincendio che della sismica. Siamo pronti alla firma della convenzione con il Ministero della Sanità che, una volta siglata, ci permetterà di partire con un cantiere imponente che dimostrerà in maniera tangibile e concreta quanto il nostro governo regionale tenga alla struttura ospedaliera della città vestina. Il ‘San Massimo’ in tempi brevissimi tornerà a essere un ospedale di base pienamente operativo con un Pronto Soccorso aperto ventiquattro ore su ventiquattro e tanti nuovi spazi idonei.

Ovvero, Penne tornerà alla grandezza che merita e che qualcuno a sinistra ha tentato invano di mortificare incontrando, a destra, una opposizione che ha fermato il declassamento della struttura. Non basta – ha proseguito il Presidente Sospiri –: là dove il Governo Pd-5 Stelle ha inspiegabilmente escluso dalle agevolazioni destinati alle ‘zone rosse’ proprio quella abruzzese, c’ha pensato la Regione Abruzzo che, per tutti i comuni off limits durante la Fase I dell’emergenza Covid, ha stanziato, con la legge 118 approvata venerdì scorso, ben 1milione 750 mila euro, un ristoro per i Comuni e per le attività specifiche della zona rossa, finanziamento che si somma ai 40milioni di euro messi a bando per tutti i territori abruzzesi. Nel frattempo attendiamo che anche il Governo nazionale riveda le proprie scelte e faccia la propria parte per risollevare le aree più colpite dell’Abruzzo, com’è giusto che sia”.