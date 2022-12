Soppressione tribunali, esito incontro odierno con Ministro Nordio

ROMA – “E’ stato un proficuo incontro, quello odierno, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, relativo alla problematica della soppressione dei tribunali di Avezzano, Vasto, Lanciano e Sulmona. Ho registrato una chiara volontà ad ascoltare ed approfondire le istanze del territorio e sono, quindi, fiducioso che si riesca a lavorare concretamente per raggiungere i risultati da noi auspicati e cioè la salvaguardia dei presidi abruzzesi. Nel corso dell’appuntamento ho avuto modo di ribadire l’importanza essenziale che rivestono i succitati tribunali oltre alla necessità di riaprire, per ciascuno di essi, le piante organiche del personale amministrativo. Posso annunciare che nel mese di gennaio sarà costituito un Tavolo tecnico per affrontare nel dettaglio i vari aspetti dell’annosa vicenda”. E’ quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“L’incontro svoltosi oggi, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dimostra un evidente cambio di passo rispetto al passato sulla complessa questione inerente i quattro tribunali abruzzesi a rischio chiusura”. E’ quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris che, impegnato contestualmente nei lavori della commissione Bilancio, interviene sull’esito del vertice odierno. “Apprezzo le risultanze del fruttuoso appuntamento con il Ministro – prosegue Liris – che attestano la concreta vicinanza dello Stato ai territori. Insieme con il Governo – conclude – continueremo a lavorare per affrontare con determinazione la problematica che l’Abruzzo si trascina da dieci anni”.