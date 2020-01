Solidarietà e riuso nell’Epifania con i “Giocattoli in movimento”

Numerosi i cittadini accorsi alla raccolta di giocattoli e libri usati organizzata dal MoVimento 5 Stelle nel giorno dell’epifania. Soddisfazione dei consiglieri pentastellati

PESCARA – Anche quest’anno Pescara ha risposto con entusiasmo all’evento “Giocattoli in MoVimento”. Sono stati infatti numerosi i cittadini che nel giorno dell’epifania hanno partecipato alla raccolta di giocattoli e libri usati da destinare ai bambini meno fortunati organizzata a livello nazionale dal MoVimento 5 Stelle. Le famiglie pescaresi e i loro piccoli hanno deciso di donare un sorriso a chi non può passare le festività con le proprie famiglie.

“È stata una bella giornata all’insegna della condivisione e della solidarietà. Ringraziamo tutti i cittadini che sono intervenuti e della partecipazione dei tanti bambini che hanno voluto donare e scambiare i loro giochi per destinarli ai loro coetanei in questo giorno di festa. Ricordiamo che tutti i giocattoli raccolti nell’iniziativa dello scorso anno – commentano i Consiglieri M5S Pescara Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo – sono stati consegnati alla casa famiglia “Esperanza” di Montesilvano e siamo già in contatto con altre strutture che operano sul territorio per proseguire in quest’iniziativa solidale”.

“Queste giornate sottolineano come la cittadinanza sia sempre in prima fila quando si parla di aiutare i più bisognosi – proseguono i Consiglieri Alessandrini, Sola, Lettere e Di Renzo – è stata anche un’occasione per sensibilizzare i più piccoli e introdurli a temi quali l’importanza del riuso, del riciclo, della condivisione e della solidarietà”.