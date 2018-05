Solidarietà Dichiarata: il 21 maggio raccolta fondi a Chieti

All’Università d’Annunzio l’unica tappa in Abruzzo dell’iniziativa benefica a favore della ricerca sulla fibrosi cistica

CHIETI – L’iniziativa di beneficenza “Solidarietà Dichiarata”, raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica, si svolgerà lunedì 21 Maggio 2018, dalle ore 10 alle 19, presso il Piazzale di Lettere, al Campus Universitario di Chieti, ingresso libero. Unica tappa in Abruzzo grazie all’Associazione di volontariato onlus Erga Omnes, in prima linea a favore degli studenti e della cittadinanza, ed al Magnifico Rettore.

Il progetto, concepito da Chiara Parodi, blogger di viaggi, partirà il 20 maggio da Bologna ed arriverà a Vicenza il 29 Maggio, all’insegna di un tour di 10 tappe (da Nord a Sud) che, interamente documentato, verrà portato al cinema.

Per la raccolta fondi, sarà presente un simulatore di macchina da rally, ideato e costruito da Et@Bet@, il ricavato sarà devoluto all’Associazione Marta4Kids, nata per volere di Christian Cappello che ha perso la sua compagna di vita, Marta Lazzarin, in dolce attesa del suo piccolo Leonardo, per complicazioni dovute proprio alla fibrosi cistica.

La fibrosi cistica è la più comune fra le malattie genetiche gravi, è presente dalla nascita in quanto dovuta a un’alterazione genetica. Ad oggi, le cure sono dirette ai sintomi e alla prevenzione delle complicanze. L’organizzazione delle cure e il miglioramento delle terapie, che segue l’evoluzione della ricerca, ha portato ad un grande progresso.

Il programma della giornata prevede, inoltre, varie attività per grandi e piccoli: mostra fotografica sul volontariato (le foto potranno anche essere acquistate con una simbolica donazione, a favore della causa), consulenza sportiva, bussola e orientamento, vita dei pipistrelli, informazioni sulla protezione civile, palloncini scultura, truccabimbi, favole e micromagie. Le attività verranno gestite, oltre che da Erga Omnes, da: La Compagnia del Sorriso, Gaia Abruzzo (Geographical Exploring Team), Protezione Civile Valtrigno, ASD Effe Fit, Gianluca Ciuccio Photographer.

Pasquale Elia, Presidente di Erga Omnes, ha lanciato lo slogan della giornata: “La ricerca, come un aquilone, cerca il vento della solidarietà pura”.

L’evento è patrocinato da: Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, Comune di Chieti, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Ministero dell’Istruzione (Ufficio Scolastico della Regione Abruzzo), ADSU Azienda per il diritto agli studi universitari Chieti-Pescara, CSV Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Chieti, RAI Abruzzo, ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto.