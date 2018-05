Pescara, Festa della mamma e dei nuovi nati

PESCARA – E’ stata l’occasione per rivolgere un particolare augurio alle mamme, la cerimonia del “Benvenuto ai nuovi nati di febbraio e marzo”, che si è svolta ieri in sala consiliare. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali, si tiene periodicamente in Municipio per accogliere genitori e bimbi e donare loro una valigetta contenente prodotti per l’infanzia, realizzata con il sostegno di Auchan Pescara, e un facsimile di carta di identità con il nome del bebè.

“Rivolgo un augurio particolare alle mamme, vista la ricorrenza di domani – ha detto l’assessore Antonella Allegrino- La figura della madre può influire in modo positivo o negativo, ma comunque segna la vita di tutti noi e ci accompagna sempre. In questa sala ci sono tante neo mamme che forse sono ansiose e piene di timori, che hanno paura di non essere all’altezza. Il mestiere di genitore è veramente difficile, ma vedrete che avverrà tutto in maniera naturale, anche ciò che oggi vi sembra molto complesso. Voglio rivolgere un augurio anche alle nonne, mamme due volte, con i figli e i nipoti e tanto preziose nel dare aiuto nelle incombenze quotidiane”.

La cerimonia è proseguita con la lettura di alcune poesie sulla mamma, scritte da alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio, Ad interpretarle, mentre sullo sfondo scorrevano alcuni disegni realizzati sempre da bimbi e ragazzi, Lorenzo Valori e Rebecca di Renzo, giovani attori del Teatro senza fissa dimora.

L’assessore Allegrino e l’assistente sociale Liviana Leone hanno quindi informato i genitori dell’apertura del nuovo Centro Servizi Famiglie, che sarà operativo da lunedì, al piano terra del palazzo comunale ex Inps, in piazza Italia. Nella nuova struttura si potranno avere informazioni sui servizi garantiti dal Comune, su affido e adozioni, partecipare ad incontri di socializzazione, usufruire di consulenze psicologiche e di mediazione familiare.

Alla cerimonia del benvenuto ai nuovi nati hanno partecipato i piccoli:

Sara Pierfelice, Gresia Laura Lommito, Chanel Giannetti, Francesco John , Nicole Gianfelice, Alessandro D’Andrea, Serena Saliscan, Elena Pesce, Chloè Valentina Benmehdi, Leonardo Angelini, Ceesay Maimouna, Vittorio Di Luca, Aurora Boccanera, Leonardo Patricelli, Giorgia Candeloro, Matteo Tiberio, Marco Surricchio, Tommaso Spina, Valerio Graziosi, Ilaria Boni, Sara Ciolino, Emanuel Mancini, Lorenzo Colarossi, Camilla Pavone, Agata Di Matteo, Arianna Leonzio, Simone Cilli, Angelica Giulia Guarnieri, Gioia Clorinda Guranieri, Nicolò Kalliri, Elena D’Orazio, Merrimenti Omoaghe.