Solaris Motorsport torna a Brands Hatch per il Nascar GP UK

PESCARA – La Solaris Motorsport torna questo fine settimana in Inghilterra, sullo spettacolare tracciato di Brands Hatch, dove nel 2018 Francesco Sini conquistò il primo podio NASCAR per il team pescarese. Un piacevole precedente che la squadra diretta da Roberto e Laura Sini vorrebbe replicare, visti anche i buoni risultati portati a casa nella tappa italiana di Franciacorta. Il rookie israeliano Naveh Talor, alla terza qualifica in carriera, proverà a conquistare la sua prima Superpole in NASCAR, migliorando il suo precedente risultato conquistato in Divisione ELITE 2.

“Adoro Brands Hatch! Qui si respira passione e ogni anno siamo sommersi da migliaia di tifosi. La pista è incredibile, davvero old style! Non respiri un attimo, è un continuo di curve e staccate! Correre davanti a tribune e prati stracolmi di passione è impagabile.” ha commentato Francesco Sini, deciso a replicare e migliorare il terzo posto conquistato in Divisione ELITE 1 nel 2018. “A Franciacorta abbiamo fatto un altro passo avanti in termini di prestazioni, sia io che Naveh siamo stati competitivi e costanti durante tutto l’arco della gara e questa è la cosa più importante. Correre in 30 su questo tracciato non sarà semplice, bisognerà lavorare per trovare un giro pulito e le gare si preannunciato molto…vive! Se ci sarà da lottare non ci tireremo indietro, sarebbe fantastico riportare la Principessa sul podio!”.

“Non vedo l’ora di essere a Brands Hatch! In Inghilterra i fans sono superbi e il tracciato è fantastico! Fin da quando ero bambino ho sempre sognato di poter correre un giorno qui e ora che ne ho la possibilità non vedo l’ora di scendere in pista! Il mio obiettivo è entrare in Superpole e portare a casa un’altra Top10 in gara. E, perchè no, magari provare anche stare nei primi cinque. Spero vada tutto bene!” sono state le parole di Naveh Talor, il 17enne talento israeliano che ha debuttato in auto quest’anno a bordo della Chevrolet Camaro #12 della Solaris Motorsport.

Il NASCAR GP UK prenderà ufficialmente il via domani con le quattro sessioni di prove libere, preludio delle qualifiche di sabato mattina che scatteranno a partire dalle 10:40. La prima gara del weekend scatterà alle 14:13 e vedrà affrontarsi i piloti della Divisione ELITE 1 mentre i colleghi della Divisione ELITE 2 scenderanno in pista alle 17:43. La domenica saranno i piloti ELITE 1 ad aprire le danze, con il via fissato alle 14:08, mentre la Divisione ELITE 2 partirà alle 17:13. Tutte le gare del weekend inglese e le due sessioni di qualifica saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della NASCAR Whelen Euro Series.

Credits: Stephane Azemard / NASCAR Whelen Euro Series