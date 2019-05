Concorso “La Città dei Fiori 2019”: prorogata scadenza per le domande

Sarà possibile presentarla al protocollo in via della Banca 2 fino al prossimo 10 Giugno 2019 mentre la giuria si riunirà il successivo 15 Giugno

TERAMO – Sono stati prorogati i termini per l’iscrizione al concorso “La Città dei Fiori 2019 – 1° Concorso balconi, vetrine, finestre, cortili e angoli in fiore” promosso dall’Amministrazione Comunale di Teramo. Le domande possono essere presentate al protocollo in via della Banca 2 fino al prossimo 10 Giugno 2019 mentre la giuria si riunirà il successivo 15 Giugno.

Obiettivo dell’iniziativa è di valorizzare la città attraverso l’abbellimento degli edifici, degli spazi pubblici o privati, delle attività commerciali presenti nelle vie e piazze, sia direttamente curando la fioritura e l’aspetto degli spazi pubblici comunali, sia indirettamente stimolando la cittadinanza a collaborare all’abbellimento di spazi quali balconi, giardini, scale.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Ambiente e da quello agli Eventi del Comune di Teramo, che in tal modo intendono attuare un’azione di miglioramento e di abbellimento della città, nella consapevolezza che ogni cittadino può contribuire a rendere più confortevole il posto in cui vive tramite il decoro floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, aiuole, ecc.

Il concorso è aperto ai residenti, ai non residenti proprietari di immobili a Teramo, agli operatori commerciali, alle Associazioni e ai gruppi creati per l’occasione che a Teramo dispongano di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarlo con piante e fiori. La partecipazione può essere individuale o per nucleo familiare.

Regolamento e modulo di iscrizione sono on-line sul sito dell’ente.