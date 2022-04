Softball, per l’Asd Atoms’ Chieti doppia sconfitta ad opera del Macerata

10-0 e 13-2 i risultati. Il Chieti ha però tenuto testa alla capolista concedendo pochissimo spazio al temibile attacco avversario

CHIETI – Esordio amaro per l’Asd Atoms’ Chieti nel campionato di softball di serie A2: la squadra teatina, al ritorno nella serie nazionale dopo tre anni di assenza, subisce una doppia sconfitta ad opera del Macerata, per 10-0 e 13-2. Nonostante il passivo però, per buona parte di gara 1 il Chieti ha tenuto testa alla capolista Macerata (ricordiamo che l’anno scorso le marchigiane hanno vinto il campionato e partecipato ai playoff per la A1), concedendo pochissimo spazio al temibile attacco avversario: merito della lanciatrice Anna Salvatore che è riuscita a tenere la squadra in partita fino alla quinta ripresa. Poi l’inconsistenza in attacco del Chieti e qualche imprecisione difensiva hanno fatto la differenza. Stesso copione in gara 2, ma questa volta l’attacco del Chieti si fa notare grazie a un bel triplo di Giorgia Di Santo e un lunghissimo fuoricampo da 90 metri, firmato da Micaela Capitanio. Tra le note positive della giornata, sconfitta a parte, l’esordio assoluto di ben 5 atlete teatine in serie A2: tra loro la 14enne Giada Pavone, schierata titolare nel ruolo di prima base.

Questo il line-up del Chieti: Marcone (7), Di Santo (8), Mammarella (2), Capitanio (5), Salvatore, D’Andreamatteo (1), D’Aviero Giorgia (9), D’Aviero Giulia (6), Gigante, Pasqualoni (4), Pavone (3), Terrenzio (DP). All. Casano.

Il prossimo turno si giocherà domenica 24 aprile alle ore 11, in trasferta, contro le Nuove Pantere Lucca, sul diamante di Capannori. Previsto anche il rientro delle veterane Del Sindaco e Diana, finora indisponibili per infortunio.