Softball, Atoms’ Chieti pronto per ripartire con il campionato di Serie B

CHIETI – L’attesa è finita. Dopo due mesi di lock down, con il conseguente stop imposto a tutti gli sport di squadra, finalmente anche il softball torna in campo per inaugurare la stagione 2020. Ai nastri di partenza, per il 45esimo anno consecutivo, la società teatina dell’Asd Atoms’ Chieti, che quest’anno disputerà il Campionato regionale Abruzzo di serie B.

Il playball è previsto dopo la metà di luglio, ma la squadra del presidente Luigi Salvatore è già in campo per completare la preparazione tecnica, forzatamente interrotta a marzo, causa Covid.

Una stagione che si preannuncia ricca di novità per le ragazze del Chieti, che in serie B detengono il titolo conquistato l’anno scorso, al termine di un campionato durissimo, nel girone Emilia Romagna – Toscana.

Tra le novità della stagione alle porte, il rientro in panchina del manager Franco Giangola, che torna a dirigere la squadra dopo sei anni trascorsi alla guida delle formazioni maschili del baseball, e un settore giovanile in continua crescita, sia in termini numerici, sia dal punto di vista tecnico, grazie al lavoro incessante portato avanti dai coach Loredana Marino, Emma Del Sindaco e Micaela Capitanio.

Oltre alla Seniores di B, infatti, a luglio torna sul diamante anche la squadra giovanile Under 15, formata da ragazze cresciute nel vivaio del Chieti, che quest’anno per la prima volta giocheranno tutte insieme in un’unica formazione di categoria.

Ora dunque si attende solo la data di inizio campionato: le prime a partire saranno le ragazze della B, a metà luglio. Le gare casalinghe, come di consueto, si giocheranno allo stadio “Santa Filomena” di Chieti Scalo.