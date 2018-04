Softball, Atoms Chieti fuori dalla Coppa Italia di Serie A2

CHIETI – Si infrange contro lo scoglio Caserta il sogno dell’Atoms’ Chieti in Coppa Italia di Serie A2. La squadra teatina torna a casa dalla trasferta campana con due sconfitte rimediate contro Acilia (12-5) e contro le padrone di casa (15-11), che di fatto chiudono il cammino in Coppa Italia, lasciando ora spazio al campionato, al via domenica 28 aprile.

Una doppia sconfitta e qualche rimpianto di troppo per le ragazze dell’Atoms’ che, nonostante il risultato finale, mettono in campo un buon softball, soprattutto in gara 2 contro il Caserta. Sulla carta le campane sono un passo avanti a tutte, squadra costruita per vincere il campionato, con quattro straniere e un roster proveniente dalla serie A1. Ma in campo è il Chieti a guidare la partita, avanti 6-0 fino alla terza ripresa, poi raggiunto e superato al quinto inning.

Pedana affidata alla partente Anna Salvatore, che domina per metà gara, tenendo a freno le mazze avversarie. Poi qualche errore di troppo in fase difensiva spiana la strada al Caserta, che alla fine metterà a referto 14 valide contro le 7 del Chieti.

Altra storia la gara contro le Caligirls Acilia, che l’Atoms’ affronta con le lanciatrici Giorgia Di Santo e Katia Di Primio. Anche qui è una difesa troppo fallosa a condannare le teatine, che poi in attacco non riescono a recuperare il gap e cedono al quinto inning per 12-5.

Questo il line-up del Chieti: Salvatore 1, Gigante 4, Capitanio 5, Mammarella 2, Di Primio 3, Diana 6, Di Santo 8, Del Sindaco 9, Marcone 7 (Staffieri, Iurino).

Chiuso il capitolo Coppa Italia, ora si pensa al campionato. Esordio atteso per il 28 aprile, in trasferta, contro la testa di serie Livorno, che già l’anno scorso aveva conquistato l’accesso ai playoff per la A1.