FlixBus a Teramo: le 15 nuove destinazioni a disposizione

Dalla città abruzzese verso oltre 20 destinazioni italiane. In autobus anche all’aeroporto di Fiumicino. I nuovi collegamenti saranno disponibili dal 20 aprile

TERAMO – FlixBus continua a investire su Teramo: dopo aver collegato la città con mete nazionali di rilievo quali Roma e Napoli e destinazioni a breve-medio raggio come Ancona, Ascoli Piceno e Civitanova Marche, FlixBus, leader europero della mobilità in autobus, avvia nuove corse in partenza dalla città abruzzese, collegando 15 nuove destinazioni nazionali.

In particolare, dall’Autostazione di Piazza San Francesco, i Teramani potranno sfruttare l’innovativo servizio di FlixBus per viaggiare comodamente verso svariate località artistico-culturali della Toscana, tra cui Firenze, Pisa e Siena, oltre che verso numerose mete balneari della costa adriatica, come Rimini e Riccione in Emilia, San Benedetto del Tronto nelle Marche e Termoli in Molise. Chi invece desidera raggiungere il tacco dello Stivale può sfruttare le nuove corse dirette verso Bari, Foggia e Taranto, sempre godendo dei comfort che caratterizzano gli autobus verdi: Wi-Fi gratuito, sedili comodi e reclinabili, prese elettriche e toilette.

Novità anche per chi desidera raggiungere l’aeroporto di Fiumicino: i Teramani che devono decollare dallo scalo romano possono infatti raggiungere il terminal, senza cambi e senza stress, fino a due volte al giorno.

Tutti i nuovi collegamenti, operativi a partire da venerdì 20 aprile, sono già prenotabili, come sempre, sul sito www.flixbus.it, tramite la app dedicata e nelle agenzie di viaggio affiliate.