Gelato sospeso, anche Me Gusta Mas di Alba Adriatica tra gli aderenti

Il progetto prevede che chi entra in gelaterie e compra i gelati ne paghi uno in più, da lasciare “sospeso” per chi è in difficoltà

ALBA ADRIATICA (TE) – É tornata l’estate e con lei anche la campagna nazionale del Gelato Sospeso che vede come la gelateria Me Gusta Mas di Alba Adriatica come 1° gelateria partner per l’Abruzzo

Forse questa sarà un’estate diversa, tra distanze sociali e mascherine presenti, ma siamo sicuri che sarà lo stesso speciale, perché davanti una piccola gioia dolce e cioccolatosa il sorriso di un bambino non si fermerà certamente dietro una mascherina!

Come di consuetudine durerà tutta l’estate fino al 31 Ottobre.

Se sei un cliente entra in gelaterie e compra i tuoi gelati…poi ne paghi uno in più, da lasciare “sospeso” per chi è in difficoltà: lascia l’offerta nel vaso trasparente messo a disposizione dalle gelaterie che aderiscono al progetto, che emetteranno uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà!