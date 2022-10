Slow Wine 2023: l’Abruzzo secondo la guida e i numeri

Tutti i numeri della regione nella tredicesima edizione della guida ai vini di Slow Food Editore in libreria e online su slowfoodeditore.it

9 chiocciole, 5 bottiglie, 5 monete e 35 Top Wine: questi i riconoscimenti della Guida Slow Wine 2023 assegnati in Abruzzo, ai quali si aggiungono i 10 video realizzati in vigna e cantina dai collaboratori, accessibili direttamente dalla guida tramite QRCode. Disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore dal 12 ottobre, la tredicesima edizione di Slow Wine racconta le migliori cantine italiane e le etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori disseminati in tutte le regioni della penisola, che permettono una mappatura unica e un aggiornamento costante su quello che sta avvenendo nel mondo del vino italiano.

L’Abruzzo visto da Slow Wine

Il comparto abruzzese gode di ottima salute: non solo continua a crescere il numero di nuove aziende di forte taglio artigiano, ma sono in salute anche le realtà più grandi, dalle storiche tenute che hanno portato il vino abruzzese nel mondo alle numerose realtà cooperative, guardiane di una viticoltura di piccola scala che permea un po’ tutta la regione. Le circostanze naturali dell’Abruzzo favoriscono una viticoltura di basso impatto ma anche una coscienza agricola diffusa, che fa sì che il biologico si stia sempre più affermando come standard minimo da cui partire. Al di là degli aspetti agricoli, l’Abruzzo fa scuola anche a livello enologico, con un approccio sempre più ispirato a quelle che sono le tradizioni più radicate, custodite nei decenni da alcune aziende di riferimento che non si sono mai piegate alle mode di mercato. Sono modelli tutt’altro che desueti, basati su una profonda conoscenza del territorio e sulla piena fiducia nella materia prima, lasciata esprimere in libertà limitando gli interventi in cantina al minimo indispensabile. Anche diverse realtà più grandi stanno adottando almeno per una parte della produzione questi metodi, con risultati spesso molto convincenti. Tutti i dettagli di tipologie, annate e zone di produzione e tutti i riconoscimenti che Slow Wine ha assegnato alle aziende abruzzesi sono disponibili qui.

La guida Slow Wine 2023

Il racconto delle 1.957 cantine visitate e recensite, tra cui 110 per la prima volta in Guida, è affidato ancora una volta a due strumenti. Il primo è la scheda, che ne racconta le persone che lavorano in azienda, i vigneti e le modalità con cui vengono accuditi e i migliori vini (in elenco gerarchico di qualità) disponibili in commercio. Il secondo è il QR code in coda a più di 800 schede che collega il lettore a brevi video girati durante le visite in cantina e in vigna, per accompagnarlo in un viaggio ancora più e completo alla scoperta delle eccellenze enologiche italiane.

A colpire quest’anno è la massiccia presenza di cantine che praticano un’agricoltura biologica o biodinamica, ben il 56% sul totale, e di vini premiati, altresì prodotti con pratiche biologiche o biodinamiche, che si attestano al 63% sul totale. Dati, questi, che confermano una tendenza ormai ben consolidata nelle scelte produttive dei vignaioli, così come nelle scelte di consumo.

Ai migliori vini di ogni regione viene assegnato il riconoscimento di Top Wine. Tra questi troviamo i Vini Slow – che oltre ad avere una qualità eccellente condensano valori legati a territorio, storia e ambiente – e i Vini Quotidiani, alta qualità entro i 12 euro. Dopo la sospensione nell’edizione precedente, torna il massimo riconoscimento alle cantine più interessanti: la Chiocciola, che premia le aziende il cui lavoro ben interpreta i valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food. Seguono poi altri riconoscimenti quali la Bottiglia, ai produttori che esprimono un’ottima qualità per tutte le bottiglie presentate in degustazione, e la Moneta, alle realtà che esprimono un buon rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie prodotte.

I numeri di Slow Wine 2023

24.500 vini assaggiati durante le degustazioni • 1.957 cantine visitate e recensite • 227 cantine buone, pulite e giuste premiate con il riconoscimento della Chiocciola • 200 collaboratori • 194 cantine premiate con la Bottiglia • 74 cantine premiate con il simbolo della Moneta • 787 Top Wine • 379 contributi video visualizzabili con un QR Code