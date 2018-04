Skateboard in Abruzzo: 1° gara federale a Fossacesia

FOSSACESIA (CH) – Il 14 e 15 aprile 2018 Fossacesia ospiterà il 1° Skate Kids Series – Trofeo Coni. Questi gli orari della competizione: sabato open session dalle 12 alle 20, domenica dalle 10 alle 14 mentre la gara inizierà ufficialmente dalle ore 15.

La Commissione Italiana Skateboard FISR lancia quest’anno il primo circuito dedicato interamente agli skaters più giovani, la Skate Kids Series: una serie di contest organizzati in varie regioni italiane con l’obiettivo non solo di stimolare la competizione fra i più giovani, ma anche di creare un momento di aggregazione per skaters e per le famiglie, attraverso la condivisione della propria passione per la tavola a rotelle.

Ad ogni tappa della Skate Kids Series, i bambini verranno suddivisi in varie fasce di età comprese tra i 5 ed i 13 anni, rispettivamente divisi in maschi e femmine:

Categoria Baby – 5,6,7 anni compresi ( nati nel 2013, 2012 e 2011 )

Categoria Kid – 8,9,10 anni compresi ( nati nel 2010, 2009 e 2008 )

Categoria Young – 11,12,13 anni compresi ( nati nel 2007, 2006 e 2005 ) valevole per il Trofeo CONI

La stagione della Skate Kids Series, che si svolgerà da Aprile fino a Giugno, passerà per 9 regioni con 17 tappe e alcune di queste, una per regione, saranno anche protagoniste di un ulteriore circuito molto importante: il Trofeo CONI.

Si tratta di un trofeo, che comprende decine di discipline sportive, riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e 13 anni; una manifestazione nazionale promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con lo scopo di promuovere e divulgare ogni forma di attività sportiva riconosciuta e per la prima volta nella storia, anche lo skateboarding ne prenderà parte.

I vincitori della categoria YOUNG nelle tappe valevoli per il Trofeo CONI, saranno invitati a rappresentare la propria regione di appartenenza nella finale nazionale del trofeo che si terrà a settembre in data da destinarsi.

Essendo un torneo di carattere regionale, si potrà partecipare solamente alle tappe della propria regione di appartenenza. Si ringraziano vivamente tutte le associazioni, skateparks e scuole skateboard affiliate FISR che organizzeranno e renderanno possibile questa Skate Kids Series.